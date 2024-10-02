هيئة دبي للطيران المدني تطلق مبادرة "الخريف مع هيئة دبي للطيران المدني"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) [دبي - الإمارات العربية المتحدة، 01 أكتوبر 2024] - أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن إطلاق مبادرة مجتمعية رائدة بعنوان "الخريف مع هيئة دبي للطيران المدني"، بالتعاون مع شركة "إير شاتو" المتخصصة في تشغيل الطائرات العامودية، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، تعبيراً عن امتنانها لكبار المواطنين الذين شهدوا مراحل تطور دبي وساهموا في ازدهارها، ومن أجل رد الجميل لهم نظمت هيئة دبي للطيران المدني رحلات جوية في سماء دبي لمنحهم فرصة استثنائية للاستمتاع بمشاهدة الإمارة وجمالها الساحر من سمائها.
وتجسد مبادرة "الخريف مع هيئة دبي للطيران المدني" روح التقدير والاحترام لكبار المواطنين، وتوفر لهم هذه الرحلة الفريدة من نوعها لحظات لا تنسى لاستكشاف المناظر الخلابة لمعالم دبي الإبداعية، والتي تعكس تطورها المستدام، وتنطلق الرحلات من مركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع ضمن جهود الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية.
وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: "تأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تضع الاهتمام بفئة كبار المواطنين ومشاركتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية في صميم أولويات المبادرات الاجتماعية والأسرية المستهدفة التي أطلقتها دبي، وتماشياً مع تطور المنظومة الاجتماعية في الإمارة والتي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم من حيث المستوى المعيشي، ونؤمن بأن الاستثمار في رفاهية المجتمع جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لبناء مستقبل مستدام ومتوازن، إذ نحرص على تقديم خدمات ومبادرات تواكب أعلى المعايير العالمية في المسؤولية المجتمعية".
ومن جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، "يسعدنا التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني في هذه المبادرة المجتمعية الرائدة، التي تؤكد رؤيتنا في بناء مجتمع إماراتي مزدهر ومنظومة اجتماعية متماسكة، وتطوير خدمات تلبي تطلعات إمارة دبي، وهذه المبادرة ليست مجرد تكريم لكبار المواطنين فحسب، بل هي تجسيد لالتزامنا بتوفير الفرص وتعزيز الهوية الوطنية والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ روح العطاء والانتماء لخدمة الوطن لما فيه مصلحة الأجيال الحالية والقادمة".
وتؤكد هيئة دبي للطيران المدني التزامها بمواصلة تطوير المبادرات التي تسهم في دعم فئات المجتمع، وتعزيز جودة الحياة بشكل عام، وبناء مجتمع متماسك من خلال توفير الفرص والخدمات المبتكرة التي تضمن رفاهية جميع أفراد المجتمع.
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