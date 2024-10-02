عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة 2 تشرين الأول (بترا )- تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة من انتشال أكثر من 40 شهيدًا من تحت الانقاض اثر قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنازلهم الليلة الماضية في مناطق معن وحي المنارة والسلام جنوبي خانيونس في القطاع . واستشهد 10 مواطنين في قصف اسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وتبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستشهدت طفلة في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مخيم النصيرات. واستشهد اكثر من عشرين مواطنا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا ومركز ايواء بمدينة غزة. -- (بترا ) ا ش / ا ص / س س 02/10/2024 08:56:18

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