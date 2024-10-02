عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
التاريخ
10/2/2024 3:06:44 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 تشرين الأول (بترا )- تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة من انتشال أكثر من 40 شهيدًا من تحت الانقاض اثر قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنازلهم الليلة الماضية في مناطق معن وحي المنارة والسلام جنوبي خانيونس في القطاع .
واستشهد 10 مواطنين في قصف اسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وتبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهدت طفلة في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مخيم النصيرات.
واستشهد اكثر من عشرين مواطنا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا ومركز ايواء بمدينة غزة.
-- (بترا )
ا ش / ا ص / س س
02/10/2024 08:56:18
MENAFN02102024000117011021ID1108737984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.