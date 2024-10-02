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انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

10/2/2024 3:05:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء، أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.

وقالت الشرطة على منصة "إكس" "لم يصب أحد ونجري تحقيقا أوليا في الموقع. والصلة المحتملة مع السفارة الإسرائيلية التي تقع في المنطقة، جزء من التحقيق"، من دون تحديد توقيت وقوع الانفجارين.


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