انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك
التاريخ
10/2/2024 3:05:42 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء، أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.
وقالت الشرطة على منصة "إكس" "لم يصب أحد ونجري تحقيقا أوليا في الموقع. والصلة المحتملة مع السفارة الإسرائيلية التي تقع في المنطقة، جزء من التحقيق"، من دون تحديد توقيت وقوع الانفجارين.
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