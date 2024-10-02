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الاحتلال يغلق حاجز عين سينيا

10/2/2024 2:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حاجز عين سينيا، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا البوابات الحديدية المنصوبة على الحاجز، ما تسبب في عرقلة مرور المواطنين من وإلى مدينة رام الله.

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