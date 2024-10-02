الاحتلال يغلق حاجز عين سينيا
التاريخ
10/2/2024 2:09:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حاجز عين سينيا، شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا البوابات الحديدية المنصوبة على الحاجز، ما تسبب في عرقلة مرور المواطنين من وإلى مدينة رام الله.
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