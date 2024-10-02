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مظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو ضد العدوان على لبنان وفلسطين

10/2/2024 2:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) إلينوي/PNN- اعتصم المئات من النشطاء والمناصرين للحقوق الفلسطينية، وأعضاء منظمات مجتمعية أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي للمطالبة بإيقاف الاحتلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء العدوان الهمجي على لبنان.

ووجه النشطاء دعوة إلى أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية بالتوقف عن إرسال الأموال والمساعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال التي تسمح لها بارتكاب المزيد من المجازر في فلسطين ولبنان.

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