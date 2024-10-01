((المصرف المركزي)) يمنح أول ترخيص ((اشتر الآن وادفع لاحقا)) لشركة تمارا بحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬منح‭ ‬أول‭ ‬ترخيص‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬تمارا‭ ‬بحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬مغلقة‭)‬‮»‬‭.‬

تمارا‭ ‬منصة‭ ‬للدفع‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وتقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والكويت‭. ‬وتتيح‭ ‬المنصة‭ ‬للمتسوقين‭ ‬خيار‭ ‬تقسيم‭ ‬مدفوعاتهم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وفي‭ ‬المتاجر‭ ‬والدفع‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬لاحق‭ ‬بدون‭ ‬فوائد‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬مخفية،‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬ضوابط‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬عبدالله‭ ‬حاجي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التراخيص‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المصرف‭ ‬يرحب‭ ‬بقرار‭ ‬منح‭ ‬ترخيص‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬تمارا‭ ‬بحرين‮»‬،‭ ‬فإنها‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خيارات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬أنواع‭ ‬الائتمان‭ ‬التجاري‭. ‬وقد‭ ‬تطورت‭ ‬خدمات‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتعتبر‭ ‬أداة‭ ‬دفع‭ ‬رئيسية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬العملاء،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬الشخصية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬فارس‭ ‬العبيد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تمارا‭ ‬بحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬مغلقة‭) ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تمارا‭ ‬بحرين‭ ‬نفتخر‭ ‬بكوننا‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬باعتبارنا‭ ‬أول‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬لالتزامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬دفع‭ ‬مرنة‭ ‬وسهلة‭ ‬الوصول‭. ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬لتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬للعملاء‭ ‬والمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬