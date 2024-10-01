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((الخليج لصناعة البتروكيماويات)) تستضيف أعمال المؤتمر الفني للأسمدة

10/1/2024 11:51:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بنجاح‭ ‬كبير،‭ ‬وحضور‭ ‬استثنائي،‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة،‭ ‬انطلقت‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفني‭ ‬للأسمدة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬له‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البحرينية،‭ ‬المنامة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للأسمدة‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحيّة‭ ‬للحدث،‭ ‬ألقى‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبيّة‭ ‬أعرب‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوّي‭ ‬المتخصص،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ومواردها‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬قد‭ ‬عملت‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬وتسخير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المعني‭ ‬بصناعة‭ ‬الأسمدة‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬رحب‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وخص‭ ‬بالشكر‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬المرهوبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭
‬والكيمائي‭ ‬سعد‭ ‬ابو‭ ‬المعاطي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد،‭ ‬لقيادتهم‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬العربي‭ ‬المتميز‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬لضمان‭ ‬الاعداد‭ ‬الرائع‭ ‬لجلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفني‭ ‬وتأمين‭ ‬نجاحه‭. ‬وأشاد‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للأسمدة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تأمين‭ ‬المغذيات‭ ‬الزراعيّة‭ ‬والأسمدة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجوع‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬المرهوبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بانعقاد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬شاهده‭ ‬من‭ ‬تحضيرات‭ ‬وإعداد‭ ‬على‭ ‬أرفع‭ ‬المستويات‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬وحجم‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حضوراً‭ ‬كثيفاً‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬وأضاف‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يستغرب‭ ‬تنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الراقيّة،‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬عُرف‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬المختلفة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬مضياف‭ ‬ولديه‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لإقامة‭ ‬أكبر‭ ‬المؤتمرات‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفني‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيعيد‭ ‬اختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬لاستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬سيتولى‭ ‬الاتحاد‭ ‬تنظيمها‭ ‬مستقبلاً‭.‬

كما‭ ‬أبدى‭ ‬الكيميائي‭ ‬سعد‭ ‬أبو‭ ‬المعاطي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للأسمدة،‭ ‬إعجابه‭ ‬الكبير‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬شاهده‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬حُسن‭ ‬تنظيم‭ ‬واستقبال،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬قد‭ ‬اتخذت‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬كافّة‭ ‬الترتيبات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ضمان‭ ‬راحة‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬الذين‭ ‬يجري‭ ‬تلبيّة‭ ‬متطلباتهم‭ ‬أولاً‭ ‬بأول‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬قد‭ ‬عملت‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬طويلة،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬السنوية‭ ‬المهمة،‭ ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وكافّة‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المضنية‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬لضمان‭ ‬النجاح‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬والخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬صناعتنا‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وأعرب‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬لكافة‭ ‬المعنيين‭ ‬بالشركة‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬جهوداً‭ ‬جبارة‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الراقي‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬بدور‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬والتواصل‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭. ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬المهندس‭ ‬العباسي‭ ‬بالشراكات‭ ‬التي‭ ‬نجح‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للأسمدة‭ ‬في‭ ‬تفعيلها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعربية‭ ‬والدولية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأسمدة‭ ‬والمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬ممثلوها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وأسهموا‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭ ‬وإثراء‭ ‬جلساته‭.‬

وكان‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفني‭ ‬السادس‭ ‬والثلاثون‭ ‬قد‭ ‬أقيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬أسمدة‭ ‬مستدامة‭ ‬ونظيفة‭ ‬بفضل‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‮»‬‭ ‬ويُعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حول‭ ‬صناعة‭ ‬الأسمدة‭ ‬والمغذيات‭ ‬الزراعية،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭
‬500‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬العربية‭ ‬لصناعات‭ ‬الأسمدة‭ ‬والبتروكيماويات‭ ‬والمغذيات‭ ‬الزراعية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للأسمدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬والبيئية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأسمدة‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬واجنبية‭.‬

وتميّز‭ ‬المؤتمر‭ ‬بتخصيص‭ ‬مقاعد‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬كافّة‭ ‬التخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لحضور‭ ‬ورشات‭ ‬العمل‭ ‬والمشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الداعمة‭ ‬لتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الاطلاع‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬الصناعة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬سريعة‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأثيرها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‭.‬

وقد‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفني،‭ ‬معرض‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬مطوري‭ ‬التقنيات‭ ‬وموردي‭ ‬المعدات‭ ‬والمنتجين،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬عروضاً‭ ‬

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