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رفع سعر طن الطحين الموحد 1.83 دينار

10/1/2024 11:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين رفع أسعار الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بمقدار 1.83 دينار للطن، ضمن تسعيرة الشهر الحالي.
ووفقا للقرار الجديد، أصبح سعر بيع طن الطحين الموحد 169.71 دينار مقارنة مع 167.88 دينار الشهر الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 1 %.
ويأتي هذا القرار بناء على الدراسة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز، إذ تأخذ بعين الاعتبار تحركات أسعار الديزل (السولار)، الذي يمثل حوالي 40 % من تكلفة الإنتاج.
يشار إلى أن هذه الزيادة في كلف إنتاج الطحين لا تؤثر على أسعار بيع الخبز للمواطنين، إذ تقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد، إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار الديزل، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك للحفاظ على أسعار الخبز ثابتة.
وكانت الحكومة قد خفضت أسعار الديزل بنسبة 5.7 %، لينخفض سعر اللتر من 69.5 قرش إلى 65.5 قرش أي ما يعادل 4 قروش عن كل لتر.
وتقوم الوزارة بتعديل أسعار الطحين شهريا بما يتناسب مع تغيرات أسعار الديزل للحفاظ على استقرار أسعار الخبز.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2182 مخبزا منتشرا في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1531 مخبزا، ونصف آلي 93 مخبزا، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة 78 % وبيعه للمخابز، ونسبة استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
ورصدت الحكومة، ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والاستراتيجية، بما فيها القمح والشعير.

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