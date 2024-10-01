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رحلات الخريف.. فرصة لاستعادة البهجة ومواجهة الاكتئاب الموسمي

10/1/2024 11:49:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- تنعكس تقلبات الخريف على النفسية والمزاج العام، لذا، يصبح من الضروري أن يمنح الإنسان نفسه لحظات للتأمل والترويح عن النفس، من خلال استغلال الفرص المتاحة للسياحة والرحلات ضمن المنطقة أو المدينة التي يقيم فيها، لإعادة شحن طاقته وتحسين مزاجه والتخلص من الضغوطات اليومية.
الخطة السياحية التي قد تضعها العائلة، أو الشخص لنفسه، أو لمجموعة من الأصدقاء، لم تعد مجرد رفاهية، بل أصبحت حاجة نفسية واجتماعية مُلحّة، خصوصا مع الأوضاع السلبية العامة. حتى وإن كانت بسيطة وبأقل التكاليف، فإن الإنسان بحاجة إلى استراحة من ضغوط الحياة المرهقة والبحث عن مساحة للترفيه والتجديد من خلال السياحة.
ويحتفي العالم باليوم العالمي للسياحة في السابع والعشرين من أيلول من كل عام. وتبرز الأمم المتحدة السياحة في هذا اليوم على أنها "أداة للسلام"، كما جاء في بيانها الرسمي. ويسلط الضوء على السياحة لأهمية دورها في التنمية الاقتصادية، وأيضا في تعزيز السلام على المستوى العالمي". في عالم تتشابك فيه علاقات الشعوب، تبرز السياحة كقوة مؤثرة وديناميكية قادرة على تحدي الصور النمطية والأحكام المسبقة.
يشير البيان أيضاً إلى أن السياحة تلعب دورا كبيرا في تعزيز الحوار بين الثقافات وتوفير العديد من الفرص للتواصل مع الآخرين وبناء التسامح. وجاء شعار الأمم المتحدة لهذا العام تحت عنوان "السياحة والسلام"، مسلطا الضوء على الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والثقافات.
وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، أشار فيها إلى العلاقة الوثيقة بين السياحة والسلام. وأكد أن السياحة المستدامة يمكن أن تحدث تحولا إيجابيا في المجتمعات المحلية من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز الاندماج، وتقوية الاقتصادات المحلية. كما تسهم في الحد من التوترات وتشجيع التعايش السلمي، وبناء جسور التواصل، وتعزيز الاحترام المتبادل بين الثقافات والأمم. ودعا غوتيريش إلى "تسخير قوة السياحة لتعزيز السلام والازدهار".
ويؤكد الاختصاصي النفسي التربوي، الدكتور موسى مطارنة، أهمية الترفيه عن النفس في تجاوز العديد من المشكلات النفسية والصحية، والتخلص من التوتر وحالات الاكتئاب. ويشير إلى أن الترفيه قد يتحقق من خلال أبسط الأنشطة، مثل الرحلات العائلية أو مع الأصدقاء، في أجواء ممتعة بعيداً عن التوتر والأخبار والأحداث التي قد تثير القلق والضغوط.
أوضح مطارنة إن الأجواء الخريفية الحالية قد تؤثر على مزاج الشخص وعلاقته بالآخرين، حيث أن التغيرات التي تحدث في هذه الفترة قد تؤدي بالبعض إلى الإصابة بالاكتئاب الموسمي، الذي يصيب نسبة كبيرة من الأشخاص المتأثرين بأجواء الخريف. فمع تقلص ساعات النهار وغياب أشعة الشمس، تتأثر الحالة النفسية للشخص، مما يجعل من الصعب التخلص من الروتين المرتبط بتفاوت درجات الحرارة في هذا الفصل.
ووفقاً لمطارنة، فإن الروتين قد يكون سبباً في تدهور المزاج والحالة النفسية للإنسان، حتى وإن كان هذا الروتين يبدو "عاديًا". لذا، يحتاج الإنسان إلى كسر هذا الروتين من خلال القيام برحلات أو أنشطة سياحية متنوعة، حتى لو كانت مجرد نزهة في مكان مختلف خارج المنزل. هذه الأنشطة تمنح الشخص فرصة لتجديد طاقته والعودة بحالة نفسية أفضل، مما يعزز إقباله على العمل وتفاصيل الحياة اليومية.
في الأردن، تولي الجهات المختصة اهتماما كبيرا بتطوير السياحة الداخلية من خلال برامج متعددة، أبرزها برنامج "أردننا جنة"، الذي يحظى بإقبال واسع ويستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين. يعود هذا النجاح إلى الأسعار المناسبة للجميع، إضافة إلى تقديم برنامج سياحي مميز يتيح للمواطنين فرصة زيارة مناطق سياحية قريبة واستكشاف مواقع جديدة في المملكة.
لذا، يلجأ العديد من الأهل إلى تنظيم رحلات خاصة خلال العطلة الصيفية لدعم أبنائهم نفسياً وترفيهياً بين الأعوام الدراسية. هذه الرحلات تساعد الأطفال على العودة إلى الدراسة بروح مرحة وذكريات جميلة عن العطلة. وهذا ما تفعله أم سيف، التي تؤكد أنها تحفز أبناءها على الاجتهاد طوال العام الدراسي، وبالتالي الذهاب في رحلة سياحية خلال العطلة الصيفية.
تعتبر المكافأة بالسياحة والسفر، بحسب قدرة الأسرة، أسلوبا مناسبا جداً لأم سيف مع أبنائها. فهي تلاحظ أن مخزون ذكرياتهم عن اللحظات العائلية الجميلة خلال الرحلات يكون كبيرا، مما يجعلهم يعودون إلى أصدقائهم بحديث ممتع وحماس للدراسة. يأمل الأبناء في الحصول على رحلة مميزة أخرى في الصيف القادم.
وخلال هذه الأيام الخريفية، تستعد هبة بني أحمد وقريباتها لتنظيم رحلة سياحية إلى مدينتي العقبة ورم، بهدف الاستمتاع والتنزه في أجواء سياحية جميلة في هذه الفترة من العام. تتمتع مدينة العقبة باعتدال الأجواء، مما يوفر فرصة للعائلة للتجمع في أجواء ممتعة برفقة الأصدقاء وأطفال العائلة قبل بدء الامتحانات الدورية في المدرسة.
تقول هبة إن تنظيم الرحلة سيكون من خلال أحد المكاتب السياحية المشاركة في برنامج "أردننا جنة"، لضمان تنظيم مناسب وأسعار تتناسب مع الجميع، مما يتيح لكل أفراد العائلة فرصة المشاركة في الرحلة. تأتي هذه الرحلة في أجواء خريفية، "بحاجة فيها لتغيير المزاج والتخلص من كآبة الخريف"، كما تعبر هبة.
يعتقد مطارنة أن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المختلفة في مناطقنا يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال السياحة، ولا يشترط أن تكون الرحلة طويلة. فمجرد النظر والتأمل في جمال هذه الأجواء والمناظر الطبيعية يساعد على تجاوز التفكير الزائد في أحداث الحياة والتوتر. يجب على الشخص أن يساعد نفسه من خلال تجنب التفكير في أي أمر قد يثير القلق، وأن يسعى للاستفادة من الرحلة السياحية، مهما كانت طبيعتها، في التخلص من التوتر وعوامل الاكتئاب المحتملة.
عدا عن ذلك، يقول مطارنة إن التنزه والسياحة تساعدان الإنسان على القيام بأنشطة بدنية متنوعة، مما يعزز قوة الجسم وينشط الدورة الدموية. سواء كان ذلك من خلال ممارسة المشي، أو الجري، أو حتى السباحة وتسلق المرتفعات، فإن جميع هذه الأنشطة تعتبر رياضات سياحية تسهم في تفريغ الطاقة السلبية وزيادة نشاط الجسم. وقد أثبتت العديد من الدراسات النفسية وجود علاقة قوية بين ممارسة الرياضة والتحسن النفسي والمزاجي.

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