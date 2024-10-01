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فاعليات عجلونية: الزيارة الملكية تحفيز لبذل الجهود لديمومة العمل والإنجاز

10/1/2024 11:48:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عجلون – أكد عدد من ممثلي الفاعليات في محافظة عجلون، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمحافظة عجلون يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جاءت تأكيدا على مدى حرص جلالته على تلمس أحوال شعبه، والتحفيز لبذل المزيد من الجهود لديمومة العمل والإنجاز.
وأشاروا إلى أن الزيارة الملكية تجسد لحمة القيادة مع الشعب والتفاف أبناء المحافظة حول القيادة الهاشمية والوقوف صفا واحدا من أجل تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وخصوصا السياحية والزراعية والبيئية التي تتميز بها عجلون.
وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن جلالته يركز على المشاريع التي تسهم بتعزيز الاستثمار والتنمية، ومنها التلفريك الذي يجب أن يكون نموذجا للمشاريع المستقبلية، إضافة إلى دعوة جلالته لتنفيذ المخطط الشمولي للمحافظة لتطوير البنى التحتية وجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل للحد من الفقر والبطالة.
وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً من جلالة الملك بالمخطط الشمولي المستقبلي الذي يشمل كافة القطاعات في المحافظة، ومن أبرز هذه المشاريع إنشاء مستشفى الإيمان الحكومي الجديد، ومستشفى الأميرة هيا العسكري، وسد وادي كفرنجة، إضافة إلى مشروع التلفريك الذي أصبح معلماً سياحياً مهماً، كما شهدت المحافظة بناء عدد من المراكز الصحية والمدارس الجديدة، وتوسعة وتطوير كلية عجلون الجامعية.
وأشار الهدايات إلى أن المركز الثقافي في عجلون يخدم أكثر من 45 هيئة ثقافية، ما يعكس الحرص الحكومي على تعزيز دور الثقافة والمجتمع المحلي.
وقال النائب وصفي حداد، إن وقوف جلالته مع أبناء شعبه ليس غريبا لأنه عودنا دائما أن يكون قريبا من جميع الأردنيين، وأن هذه الزيارة تؤكد الاهتمام الملكي بالمحافظة وتطورها ضمن خطط شمولية لتعزيز الاستثمار والتنمية فيها.
وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إلى أن جلالة الملك التفت في زياراته لعجلون إلى عناصر الجذب السياحي والتنموي والبيئي التي تتمتع بها المحافظة لكنها غير مستغلة، ورأى فيها فرصا كبيرة للتنمية والاستثمارات المتنوعة في ضوء ما تتسم به من مناخ جاذب وثراء تاريخي وتراثي وبيئي، مبينا أن المحافظة حققت إنجازات كبيرة ضمن خطط تنموية تمتد لمدة 25 عاماً.
وثمن رئيس جامعة عجلون الوطنية د.فراس الهناندة، تكريم جلالته للجامعة كونها مؤسسة تعليمية تقدم خدمات وتوفر تخصصات تتلاءم مع احتياجات الطلبة وسوق العمل، مضيفا أننا كلنا ثقة بالقيادة الملكية واصرارها وعزيمتها في البناء والتطور.
وأشار رئيس بلدية كفرنجة الجديدة المحامي د.فوزات فريحات، إلى أن الزيارة الملكية للمحافظة دائما تحمل في طياتها أسمى معاني المكارم والمبادرات وهذا ليس بغريب على الهاشميين الذين يسعون دائما لتنمية وتطور المملكة في جميع المجالات.
وأكد النائب الأسبق محمد إسماعيل فريحات، حرص جلالته المستمر على تلبية هموم ومطالب أبناء الوطن وحاجة المحافظة إلى الاستثمار والتنمية والتطوير والتحديث كونها تتمتع بميزات نسبية طبيعية وسياحية وبيئية وزراعية.
وثمن مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، افتتاح جلالته للمركز الثقافي الذي يعتبر حاضنة للإبداع والفكر والثقافة والمثقفين.
وأعرب أحد المكرمين، رئيس جمعية متحف راسون للتراث الشعبي محمد الشرع، عن فخره واعتزازه بالتكريم الملكي الذي يعتبر وسام شرف يؤكد اهتمام جلالته بكل جهد يستهدف خدمة المجتمعات المحلية، ما يدفع إلى بذل المزيد من الإبداع للمساهمة في مسيرة التنمية والبناء.
وعبرت عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة البيئة تجمعنا المهندسة ابتهال الصمادي، عن فخرها واعتزازها بزيارات جلالة الملك التي تعكس المتابعة الحثيثة لأبناء شعبه، وقرب القيادة من الشعب لتلمس احتياجاته والعمل على تلبيتها بمختلف الوسائل والطرق.-(بترا)

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