فاعليات عجلونية: الزيارة الملكية تحفيز لبذل الجهود لديمومة العمل والإنجاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عجلون – أكد عدد من ممثلي الفاعليات في محافظة عجلون، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمحافظة عجلون يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جاءت تأكيدا على مدى حرص جلالته على تلمس أحوال شعبه، والتحفيز لبذل المزيد من الجهود لديمومة العمل والإنجاز.
وأشاروا إلى أن الزيارة الملكية تجسد لحمة القيادة مع الشعب والتفاف أبناء المحافظة حول القيادة الهاشمية والوقوف صفا واحدا من أجل تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وخصوصا السياحية
والزراعية والبيئية التي تتميز بها عجلون.
وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن جلالته يركز على المشاريع التي تسهم بتعزيز الاستثمار والتنمية، ومنها التلفريك الذي يجب أن يكون نموذجا للمشاريع المستقبلية، إضافة إلى دعوة جلالته لتنفيذ المخطط الشمولي للمحافظة لتطوير البنى التحتية وجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل للحد من الفقر والبطالة.
وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً من جلالة الملك بالمخطط الشمولي المستقبلي الذي يشمل كافة القطاعات في المحافظة، ومن أبرز هذه المشاريع إنشاء مستشفى الإيمان الحكومي الجديد، ومستشفى الأميرة هيا العسكري، وسد وادي كفرنجة، إضافة إلى مشروع التلفريك الذي أصبح معلماً سياحياً مهماً، كما شهدت المحافظة بناء عدد من المراكز الصحية والمدارس الجديدة، وتوسعة وتطوير كلية عجلون الجامعية.
وأشار الهدايات إلى أن المركز الثقافي في عجلون يخدم أكثر من 45 هيئة ثقافية، ما يعكس الحرص الحكومي على تعزيز دور الثقافة والمجتمع المحلي.
وقال النائب وصفي حداد، إن وقوف جلالته مع أبناء شعبه ليس غريبا لأنه عودنا دائما أن يكون قريبا من جميع الأردنيين، وأن هذه الزيارة تؤكد الاهتمام الملكي بالمحافظة وتطورها ضمن خطط شمولية لتعزيز الاستثمار والتنمية فيها.
وأشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إلى أن جلالة الملك التفت في زياراته لعجلون إلى عناصر الجذب السياحي والتنموي والبيئي التي تتمتع بها المحافظة لكنها غير مستغلة، ورأى فيها فرصا كبيرة للتنمية والاستثمارات المتنوعة في ضوء ما تتسم به من مناخ جاذب وثراء تاريخي وتراثي وبيئي، مبينا أن المحافظة حققت إنجازات كبيرة ضمن خطط تنموية تمتد لمدة 25 عاماً.
وثمن رئيس جامعة عجلون الوطنية د.فراس الهناندة، تكريم جلالته للجامعة كونها مؤسسة تعليمية تقدم خدمات وتوفر تخصصات تتلاءم مع احتياجات الطلبة وسوق العمل، مضيفا أننا كلنا ثقة بالقيادة الملكية واصرارها وعزيمتها في البناء والتطور.
وأشار رئيس بلدية كفرنجة الجديدة المحامي د.فوزات فريحات، إلى أن الزيارة الملكية للمحافظة دائما تحمل في طياتها أسمى معاني المكارم والمبادرات وهذا ليس بغريب على الهاشميين الذين يسعون دائما لتنمية وتطور المملكة في جميع المجالات.
وأكد النائب الأسبق محمد إسماعيل فريحات، حرص جلالته المستمر على تلبية هموم ومطالب أبناء الوطن وحاجة المحافظة إلى الاستثمار والتنمية والتطوير والتحديث كونها تتمتع بميزات نسبية طبيعية وسياحية وبيئية وزراعية.
وثمن مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، افتتاح جلالته للمركز الثقافي الذي يعتبر حاضنة للإبداع والفكر والثقافة والمثقفين.
وأعرب أحد المكرمين، رئيس جمعية متحف راسون للتراث الشعبي محمد الشرع، عن فخره واعتزازه بالتكريم الملكي الذي يعتبر وسام شرف يؤكد اهتمام جلالته بكل جهد يستهدف خدمة المجتمعات المحلية، ما يدفع إلى بذل المزيد من الإبداع للمساهمة في مسيرة التنمية والبناء.
وعبرت عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة البيئة تجمعنا المهندسة ابتهال الصمادي، عن فخرها واعتزازها بزيارات جلالة الملك التي تعكس المتابعة الحثيثة لأبناء شعبه، وقرب القيادة من الشعب لتلمس احتياجاته والعمل على تلبيتها بمختلف الوسائل والطرق.-(بترا)
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