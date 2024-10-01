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الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد

10/1/2024 11:48:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، مساء الثلاثاء، إن "الهجوم على إسرائيل كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا".
وأضاف بزكشيان، أنه "على نتنياهو أن يعلم أننا لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد".
وأكد أن "الهجوم كان جزء من قدراتهم"، مستدركا: "لا تدخلوا في صراع مع إيران"..-(وكالات)

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