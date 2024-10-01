الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد

الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد
التاريخ
10/1/2024 11:48:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، مساء الثلاثاء، إن "الهجوم على إسرائيل كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا".
وأضاف بزكشيان، أنه "على نتنياهو
أن يعلم أننا لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد".
وأكد أن "الهجوم كان جزء من قدراتهم"، مستدركا: "لا تدخلوا في صراع مع إيران"..-(وكالات)
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