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ساعة الصفر

10/1/2024 11:48:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم بقلم: يوآف ليمور

انعقد الكابنت السياسي الأمني أمس فيما كانت أمامه مسألة مركزية واحدة: إمكانية مناورة برية للجيش الإسرائيلي في لبنان.
بعد النجاحات العملياتية في الأسبوعين الأخيرين، يسعى الجيش لأن يستغل الزخم وحقيقة أن حزب الله منهك، لتعميق الإنجاز في منطقة الحدود أيضا. وذلك بهدف ضرب البنى التحتية العملياتية التي أقامها حزب الله على طول الجدار، والتي كان يفترض به أن يستخدمها في خطته لاحتلال الجليل، وأساسا أنفاق الاقتراب والهجوم، وكذا بيوت ومجالات استخدمت لتخبئة وسائل قتالية ونشطاء. إزالتهم حيوية لأجل تقليص التهديد على البلدات والسماح بتحقيق هدف إعادة السكان الى بيوتهم بأمان.
هذا وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس بأنه في الأشهر الأخيرة نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات خاصة كثيرة استهدفت إعداد التربة للخطوة البرية، بما في ذلك أعمال داخل الأنفاق في الجانب اللبناني. الجيش الإسرائيلي قلق أساسا من تهديد مضادات الدروع الأمر الذي يستعد له حزب الله منذ حرب لبنان الثانية في 2006 بما في ذلك التسلح بالجملة بالمنصات وبالصواريخ.
أمام الجيش الإسرائيلي توجد ثلاث إمكانيات: الأولى المناورة قريبة من الجدار لأجل تدمير البنى التحتية. يدور الحديث عن خطوة مركزة ومحدودة بالمكان وبالزمان، يمكنها أن تنتهي في غضون بضعة أسابيع. الثانية، المناورة حتى الليطاني لأجل ضرب البنى التحتية على مسافة أبعد عن الحدود، والثالثة، المناورة شمال نهر الليطاني لأجل تعميق الضربة لحزب الله، لقدراته ولرجاله.
يخيل أن القرارات ستنشأ وفقا لثلاثة مقاييس: مدى الضربة لمنظمة حزب الله، الثمن بحياة الجنود (والخوف من مخطوفين)، وإمكانية التورط الذي يؤدي الى بقاء طويل في لبنان. التفكير بهذه المقاييس كفيل بان يدل على أن إسرائيل ستفضل الإمكانية الأولى التي تقيد الأعمال بمنطقة الجدار وتكون مركزة زمنيا. وهكذا تتمكن إسرائيل أيضا من حصر الضغط الدولي الذي سيمارس عليها كنتيجة للاجتياح المتوقع لأراضي لبنان والحفاظ على إحساس الإنجاز في الجانب الإسرائيلي وإحساس الفشل في الجانب اللبناني. للحالة النفسية هذه وزن كبير، بما في ذلك في عملية اتخاذ القرارات. فالأسبوعان الأخيران كانا مهمين جدا ليس فقط من ناحية الإنجاز– قطع حسن نصر الله ومعظم القيادة العسكرية لحزب الله، والضربة الشديدة لمنظومات إطلاق الصواريخ، الذخيرة والبنى التحتية لديه – بل وأيضا من ناحية الوعي الذي تثبت في الطرفين.
حزب الله هو منظمة ملاحقة، مضروبة ومهانة، مشاكل القيادة والتحكم تجعل من الصعب عليه أن ينفذ حتى بعضا من خططه العملياتية. كبار مسؤوليه المتبقون على قيد الحياة ينشغلون بالنجاة وفي أحيان قريبة لا ينجحون في الاتصال وفي نقل الأوامر بشكل ناجع للنشطاء في الميدان – وهذا هو سبب قلة المقذوفات الى أراضي إسرائيل.
إن بقاءً طويلا للجيش الإسرائيلي في لبنان مع ما يرافقه من مصابين، من شأنه أن يغير الميل. وعليه فستفضل إسرائيل إنجازات محدودة على خيالات تطرح منذ الآن من قبل بعض الوزراء، عن إبادة حزب الله. ومع ذلك معقول أن تسعى إسرائيل لأن تحتفظ بنفسها بحرية عمل حتى بعد ان ينتهي القسم السري من الحرب، كي تتمكن من مهاجمة وإحباط محاولات مستقبلية من حزب الله لتهريب وسائل قتالية الى لبنان وإعادة التموضع في مجال الجدار.
النجاحات العملياتية المبهرة حيال حزب الله تفتح كوة لتغيير ذي مغزى في لبنان، وربما ايضا في سورية. مثل هذا التغيير يستدعي مشاركة الدول السُنية المتصدرة (وعلى رأسها السعودية والامارات) والولايات المتحدة، فرنسا والطوائف غير الشيعية في لبنان. كما أنه يستوجب أيضا قدرا معينا من التنسيق مع روسيا التي تبدي حتى الآن عدم اهتمام مفاجئ بالأحداث الأخيرة في الشمال والتي تضرر فيها بعض من حلفائها.
لكن هذه النجاحات من المتوقع لها أيضا أن تدفع قدما أيضا بنقاش إضافي. هل نستغل الفرصة ونهاجم إيران. سلسلة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين في الأيام الأخيرة كانت موجهة صراحة إلى طهران، بدءا بخطاب رئيس الوزراء نتنياهو في الأمم المتحدة، استمرارا لتوجهه المباشر أمس إلى الشعب الإيراني، وانتهاء بتصريحات رئيس الأركان هليفي أول من أمس بأن من يعرف كيف يصل إلى اليمن سيعرف كيف يصل أيضا إلى مسافات مشابهة في أماكن أخرى في المنطقة.
توجد بضعة أسباب تقرب إمكانية مثل هذا الهجوم في الوقت الحالي. أولا، إيران مضروبة ومشوشة، وفقدت ذخائر عديدة في المنطقة – وعلى رأسها أساس القدرة العملياتية لحزب الله، الذي كان يفترض به أن يكون السور الواقي الأساس لها ضد هجوم إسرائيلي على مواقع النووي. ثانيا، قدرة الرد المباشرة لإيران ضد إسرائيل محدودة، كما تبين في هجوم 14 نيسان، وإسرائيل يمكنها أن تحبط معظمه استنادا الى قدراتها الدفاعية وبمساعدة شركائها في المنطقة.
ثالثا، القدرة الدفاعية لإيران محدودة في مواجهة القوة الجوية الهجومية لإسرائيل، التي تفرغت في معظمها بعد أن انتهى أساس المهمة في لبنان. رابعا، توجد إيران على مسافة خطوة من قدرة نووية مثبتة (إمكانية لتفجير قنبلة) تضع العالم أمام حقيقة ناجزة، وخامسا لا يمكن أن نعرف ماذا سيكون مجال العمل الإسرائيلي بعد الانتخابات في الولايات المتحدة وتبعا لنتائجها.
بالمقابل توجد عدة أسباب تبعد إمكانية مثل هذا الهجوم الآن. أولا، الخوف من نشوى مبالغ فيها في الجانب الإسرائيلي ومحاولة بلع أكثر مما هو ممكن دفعة واحدة، فيما أن الساحة الأخرى ما تزال مفتوحة (وعلى رأسها المخطوفون في غزة).
ثانيا، لأن إسرائيل لا يمكنها أن تنفذ عملية كهذه وحدها، وسلوك إدارة بايدن حتى الآن لا يلمح بأنها ستمنحها ضوءا أخضر أو مساعدة فاعلة (وحتى سلبية) للهجوم. ثالثا، لأن هذه ستكون رسالة بدء لحرب أبدية ضد إيران. ورابعا، لأنه ليس واضحا على الإطلاق مدى الضرر الذي يمكن لإسرائيل أن توقعه بالمشروع النووي الإيراني.

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