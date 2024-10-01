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بريطانيا: نقف بشكل كامل وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استنكر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الهجوم الإيراني على "إسرائيل".
وقال إن القوات البريطانية "لعبت دورا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وأكد الوزير أن بلاده "تقف بشكل كامل وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها".

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