بريطانيا: نقف بشكل كامل وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

بريطانيا: نقف بشكل كامل وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
التاريخ
10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استنكر وزير
الدفاع البريطاني جون هيلي الهجوم الإيراني على "إسرائيل".
وقال إن القوات
البريطانية "لعبت دورا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق
الأوسط".
وأكد الوزير أن
بلاده "تقف بشكل كامل وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها".
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