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بلدية مادبا: مركز إيواء الكلاب الضالة بإمكاناته الحالية لا يفي بالحاجة

10/1/2024 11:45:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة مادبا- أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، أن مركز إيواء الكلاب الضالة الذي أنشأته البلدية، مؤخرا، لا يفي بالحاجة ضمن إمكانياته الحالية، للقضاء على ظاهرة انتشار تلك الكلاب، خصوصا أن تسميمها أو قتلها رميا بالرصاص ممنوع، كون هذه الأفعال تشكل مخالفة للقانون.
وقال الرواجيح "إن ظاهرة الكلاب الضالة منتشرة في مادبا ولا يمكن إنكارها مثلها مثل باقي المحافظات في المملكة، وجاء إنشاء مركز إيواء الكلاب الضالة مؤخرا في مسعى من البلدية للحد من انتشارها من خلال صيدها وتجميعها في مكان خصص لهذه الغاية".
وأضاف "أنه تم تخصيص 4 دونمات في حرم مجلس الخدمات المشتركة شرقي المدينة، بحيث تم تشييك المكان وبناء مظلات وغرف صغيرة تزيد على 25 غرفة كمأوى للكلاب مع وجود طبيب بيطري وتخصيص سيارة مجهزة لصيد الكلاب وتجميعها في هذا المركز وتوفير الطعام والشراب لها".
ووفق الرواجيح، فإن "معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تستدعي تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة للقضاء عليها، ولا يمكن للبلديات بإمكانياتها المحدودة مواجهة هذه الظاهرة"، داعيا الى "جهد وطني يفضي إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة".
وفي وقت سابق، أكد مصدر من مديرية صحة مادبا، أن كثيرا من حالات العقر تلقت الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن تكلفة المطاعيم والأدوية لمن يتعرض للعقر تصل إلى 700 دينار لكل حالة، ومرحلة العلاج تحتاج إلى ثلاثة أشهر.
وأضاف "أن علاج حالات العقر تكلفته عالية، لحماية المواطن من الإصابة بداء الكلب الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة لخطورته، لهذا يجب أن يسارع من يتعرض للعقر لمراجعة المستشفى وتلقي المطاعيم".

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