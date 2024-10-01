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الجاحظ وإشكالية التعددية الثقافية

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) لا أحد يستطيع إنكار هيمنة الثقافة الأمريكية وشدة تأثيرها اليوم في شعوب العالم قاطبة. جميعاً نعيش حالة شد وجذب مع نمط الحياة الأمريكي ونتأثر بوعي أو دون بقِدر الصهر الثقافي الأمريكي. فإذا كانت الثقافة الأمريكية تؤثر في من هم خارج حدودها فكيف بمن يعيش على أرض هذه الثقافة. أفراد المجتمع الأمريكي تعود أصولهم غالباً لمجموعة من المهاجرين من شتى بقاع الأرض. جاؤوا للأرض الجديدة بحثاً عن مصادر الرزق وفرص العمل والنجاح، وفي سبيل ذلك كانوا يقبلون الهوية الجديدة بصدر رحب ولو أدى ذلك لقطع كل العلاقات الثقافية مع بلدانهم الأم.
أصبح اللسان الأمريكي بالنسبة لهذا الحشد الكبير والمتنوع -عرقياً وثقافياً ودينياً- هو لسان التداول في التعليم والاقتصاد والفن والأدب وفي كل مناحي الحياة. فالكل خرج من قِدر الصهر الأمريكي إنساناً جديداً والكل يحمل مشتركاً يربطه بباقي الأعراق والقوميات ألا وهو اللسان والثقافة الأمريكية. وعملية الإدماج الثقافي لمختلف العرقيات والقوميات لم تكن ناعمة وسلسة، فمن الطبيعي أن تقابل في البداية بنوع من المقاومة الثقافية ورفض الانصهار في المجتمع المضيف وهو المجتمع صاحب الثقافة المهيمنة بطبيعة الحال، ورفض الانصهار بالذات مع الأجيال الأولى من المهاجرين، يبدو واضحاً جلياً وغالباً ما ينتج عنه أشكال من الصراع الثقافي والعرقي قد يصل مستوى أعمال العنف والإرهاب والقتل.
حالة المجتمع الأمريكي مع التعددية الثقافية والمهاجرين الجدد، تبدو مشابهة لحد كبير لحال المجتمع العربي في العصر العباسي وما بعده. فبعد الفتوحات الواسعة التي حققها الإسلام لم يعد الإسلام ديناً محدوداً على فئة صغيرة من البشر، بل أصبح عالمياً تعتنقه عناصر متعددة الأجناس والبلدان عرفوا بالموالي. وهؤلاء رغم استعرابهم من حيث اللغة لم تكن عملية امتزاجهم بالمجتمع العربي المضيف سلسة ومباشرة ولم يتنكروا لماضيهم وتقاليدهم ومعتقداتهم الدينية. ويمكن اعتبار حضور الفلسفة اليونانية في المجتمع العباسي شكلاً من أشكال المقاومة الثقافية في ظل مجتمع يؤمن بالقرآن الكريم كتاباً مقدساً وأساساً للحياة الدينية ومبدأ لكل القيم الثقافية والاجتماعية.
ومع وجود أقليات دينية تتألف من أفلاطونية وزرادشتية ومانوية، وكان وضعها غير معترف به قانوناً ورغم هذا ظلت تحافظ على تقاليدها الدينية وحاولت تكييفها مع الديانة الجديدة كي تبدو منسجمة مع تعاليم الإسلام. فكثير من الموالي من الفرس من الجيل الأول والثاني لم ينسوا أصلهم الأجنبي ولم يذوبوا في البوتقة العربية الكبرى بشكل كامل، فأخذ الانقسام بين العرب والعجم يبرز يوماً بعد يوم، وما انتبه صناع القرار في الدولة العباسية لخطر الوافدين الجدد إلا بعدما استفحل أمرهم. فأخذوا يعطون مسألة ((إدارة التنوع الثقافي)) اهتماماً أكبر وأكثر شمولاً فكانت ترجمة كتب الفلسفة اليونانية نتيجة طبيعية لفهم ثقافة الآخر ومعتقداته الدينية وطريقته في التفكير.
ففي أي خانة نضع شخصية مثقفة كالجاحظ داخل إطار حركة المجتمع العربي المتسارعة، وما الأدوار التي لعبها في خضم التغيرات المجتمعية السريعة التي يمر بها المجتمع العربي منذ البعثة النبوية وحتى عصر الجاحظ الذي شهد تنوعاً عرقياً وثقافياً كبيراً؟ لعب الجاحظ بشخصيته البراغماتية أدواراً مزدوجة ومتداخلة. فقد عرفنا الجاحظ أديباً وناقداً اجتماعياً ولكنه في الحقيقة كان يلعب أدواراً سياسية حساسة في كثير من مؤلفاته وأهمها كتاب ((البيان والتبيين)). هذا الكتاب وإن كان مرجعاً أدبياً يأصل للبلاغة العربية وثقافتها ولكنه يتضمن شيئاً من التحيز للمعتزلة. كانت الغاية من كتابته الرد على الشعوبية بتبيان تفوق العرب في البلاغة وكانت حملته النقدية ضد الأعاجم وخصوم الدولة العباسية موازياً لرغبته في خلق دعاية سياسية للمعتزلة كذلك، ففي كتابه ((البيان والتبيين)) يظهر الجاحظ منحازاً فقد منح مساحة من كتابه للدعاية لرموز المعتزلة والتعريف بهم.
الطابع السياسي لمؤلفات الجاحظ ودوافعه المزدوجة يتجلى في هجومه الشرس على خصوم الدولة العباسية من العجم والشعوبيين، ولكنه في السياق ذاته يقدم دعاية لموروث غير عربي يتمثل في فكر الاعتزال وعنوانه الأبرز قضية نفي الصفات عن الخالق. لم تكن إثارة قضية الصفات نتيجة لتحكيم العقل أو تقديم العقل على النقل في تأويل النصوص بل هي موروثات دينية جاءت مع الوافدين الجدد للمجتمع العربي واصطدمت بالثقافة الإسلامية وبالنصوص القرآنية، وهنا يتجلى الموقف المزدوج للجاحظ في كتابه الشهير والأبرز ((البيان والتبيين)).

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