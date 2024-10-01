Wednesday, 02 October 2024 07:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أولى جلسات شهر أكتوبر، وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع شن إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل.

وخلال تداولات الثلاثاء، هبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.75% أو 324 نقطة إلى 42005 نقاط.

موضوعات متعلقة انخفاض مؤشر داو جونز عند الإغلاق لأول مرة خلال 4 جلسات تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث

فيما انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.35% أو 77 نقطة إلى 5684 نقطة، وتراجع“ناسداك” بنسبة 2.15% أو 391 نقطة إلى 17797 نقطة.

وفي حين هبطت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2%، ارتفعت أسهم شركات الطاقة والدفاع بنسبة 2.45% و1.3% على التوالي.

بينما قفز مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو، والمعروف باسم مقياس الخوف في وول ستريت، بأكثر من 22% إلى 20.42 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة السادس من سبتمبر (23.76 نقطة).

ويراقب المستثمرون إضراباً لأعضاء رابطة عمال الموانئ الدولية على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يعطل حركة التجارة في البلاد ويكلف أكبر اقتصاد في العالم مليارات الدولارات.

يأتي هذا بعدما أنهت المؤشرات الثلاثة تداولات سبتمبر محققة مكاسب شهرية وفصلية، وأغلق“داو جونز” و”إس آند بي 500′′ عند مستويين قياسيين.

MENAFN01102024000202011048ID1108737531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث