تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أولى جلسات شهر أكتوبر، وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع شن إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل.

وخلال تداولات الثلاثاء، هبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.75% أو 324 نقطة إلى 42005 نقاط.

موضوعاتانخفاض مؤشر عند الإغلاق لأول مرة خلال 4 جلسات تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث

فيما انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.35% أو 77 نقطة إلى 5684 نقطة، وتراجع“ناسداك” بنسبة 2.15% أو 391 نقطة إلى 17797 نقطة.

وفي حين هبطت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2%، ارتفعت أسهم شركات الطاقة والدفاع بنسبة 2.45% و1.3% على التوالي.

بينما قفز مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو، والمعروف باسم مقياس الخوف في وول ستريت، بأكثر من 22% إلى 20.42 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة السادس من سبتمبر (23.76 نقطة).

ويراقب المستثمرون إضراباً لأعضاء رابطة عمال الموانئ الدولية على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يعطل حركة التجارة في البلاد ويكلف أكبر اقتصاد في العالم مليارات الدولارات.

يأتي هذا بعدما أنهت المؤشرات الثلاثة تداولات سبتمبر محققة مكاسب شهرية وفصلية، وأغلق“داو جونز” و”إس آند بي 500′′ عند مستويين قياسيين.