تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أولى جلسات شهر أكتوبر، وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع شن إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل.
وخلال تداولات الثلاثاء، هبط مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.75% أو 324 نقطة إلى 42005 نقاط.
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انخفاض مؤشر داو جونز
عند الإغلاق لأول مرة خلال 4 جلسات تراجع إنتاج أوبك بمقدار 480 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر انخفاض مبيعات جنرال موتورز فى أمريكا بأكثر من 2% خلال الربع الثالث
فيما انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.35% أو 77 نقطة إلى 5684 نقطة، وتراجع“ناسداك” بنسبة 2.15% أو 391 نقطة إلى 17797 نقطة.
وفي حين هبطت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2%، ارتفعت أسهم شركات الطاقة والدفاع بنسبة 2.45% و1.3% على التوالي.
بينما قفز مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو، والمعروف باسم مقياس الخوف في وول ستريت، بأكثر من 22% إلى 20.42 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة السادس من سبتمبر (23.76 نقطة).
ويراقب المستثمرون إضراباً لأعضاء رابطة عمال الموانئ الدولية على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يعطل حركة التجارة في البلاد ويكلف أكبر اقتصاد في العالم مليارات الدولارات.
يأتي هذا بعدما أنهت المؤشرات الثلاثة تداولات سبتمبر محققة مكاسب شهرية وفصلية، وأغلق“داو جونز” و”إس آند بي 500′′ عند مستويين قياسيين.
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