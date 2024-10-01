((كفر الزيات للمبيدات)) تستهدف 5 ملايين دولار صادرات بنهاية 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف أيوب، المدير الإقليمى للتسويق والتطوير بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إن الشركة تستهدف تحقيق 5 ملايين دولار صادرات بنهاية العام الجارى مقابل 3.3 مليون العام الماضى بدعم من دخول 8 أسواق جديدة.

وأضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تصدر 10% من حجم إنتاجها سنويًا إلى العديد من الأسواق منها الأردن وإثيوبيا وكينيا والعراق واليونان.

وأوضح أن الشركة تمتلك حاليًا 4 بحجم إنتاج كلى يصل إلى أكثر من 30 ألف طن سنويًا.

وتخطط الشركة لزيادة عدد المنتجات المصنعة من خلال إنشاء خامس بالمنطقة الصناعية بالنوبارية، ويتخصص فى إنتاج منتجات الصحة والمنزل.

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توقع أن تحقق الشركة مبيعات محلية بقيمة تصل إلى 1.760 مليار جنيه، حيث تمتلك حصة سوقية فى مصر تتراوح بين 18 و20%، بمحفظة واسعة من المنتجات التى تغطى معظم المحاصيل الاستراتيجية فى البلاد، بما فى ذلك القمح والذرة والأرز والبطاطس والطماطم وبنجر السكر.

وتأسست“كفرالزيات للمبيدات” عام 1957، لتعمل فى مجال وقاية النباتات فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويعمل لدى الشركة قرابة 700 موظف، وتضم محفظتها مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الزراعية.

كما تمتلك الشركة شركات شقيقة مثل“أورجانيك”، وهى متخصصة فى توفير منتجات وقاية النباتات والأسمدة الحيوية فى أفريقيا والشرق الأوسط، وشركة كيمي، والتى تسهم فى توفير مستلزمات زراعية متنوعة، بما فى ذلك المواد العضوية والمعدات الزراعية.أشار أيوب إلى أن الشركة تسعى إلى بناء شراكة قوية مع العملاء، حيث لا تقتصر خدماتها على توفير المنتجات الزراعية فحسب، بل تتعداها لتشمل تقديم الدعم الفنى والتدريب اللازمين لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنتجات.أوضح أن الشركة تركز حاليًا على التوافق مع أحدث المعايير الدولية، حيث تخضع لرقابة من قبل الدوريات العلمية العالمية ولجنة مبيدات الآفات المصرية ولا يتم تسويق أى منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة فى أوروبا ومصر.كشف أن الشركة تسعى إلى توطين صناعة المبيدات والأسمدة من خلال تكثيف الجهود لتصنيع المادة الفعالة محليًا، فى وقت تستورد فيه نحو 25% من مستلزمات الإنتاج من الصين وأوروبا والهند سنويًا.

وأكد تعاون الشركة مع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى مثل سينجنتا وكورتيفا و((يو بى أل))، لإعادة تعبئة منتجات الشركة، موضحًا أنه مع ذلك، فإن طموح الشركة يتجاوز هذه الشراكات الحالية، حيث تهدف إلى التوسع فى مجال التصنيع المحلى للمادة الفعالة، والاستفادة من الخبرات العالمية المتاحة.

وأوضح أن الشركة تعمل فى الوقت الراهن على تطوير منتجاتها لتحمى المحاصيل الزراعية من الآفات التى تتسبب فى خسائر قد تتراوح بين 40 و70% من الإنتاج، وأن تسهم فى تحقيق الاستدامة الزراعية.

وسجلت صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة خلال أول 8 أشهر الأولى من 2024 نحو 5 مليارات دولار، بحسب رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، خالد أبوالمكارم.