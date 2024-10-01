((كفر الزيات للمبيدات)) تستهدف 5 ملايين دولار صادرات بنهاية 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف أيوب، المدير الإقليمى للتسويق والتطوير بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إن الشركة تستهدف تحقيق 5 ملايين دولار صادرات بنهاية العام الجارى مقابل 3.3 مليون العام الماضى بدعم من دخول 8 أسواق جديدة.
وأضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تصدر 10% من حجم إنتاجها سنويًا إلى العديد من الأسواق منها الأردن وإثيوبيا وكينيا والعراق واليونان.
وأوضح أن الشركة تمتلك حاليًا 4 مصانع
بحجم إنتاج كلى يصل إلى أكثر من 30 ألف طن سنويًا.
وتخطط الشركة لزيادة عدد المنتجات المصنعة من خلال إنشاء مصنع خامس بالمنطقة الصناعية بالنوبارية، ويتخصص فى إنتاج منتجات الصحة والمنزل.
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توقع أن تحقق الشركة مبيعات محلية بقيمة تصل إلى 1.760 مليار جنيه، حيث تمتلك حصة سوقية فى مصر تتراوح بين 18 و20%، بمحفظة واسعة من المنتجات التى تغطى معظم المحاصيل الاستراتيجية فى البلاد، بما فى ذلك القمح والذرة والأرز والبطاطس والطماطم وبنجر السكر.
وتأسست“كفرالزيات للمبيدات” عام 1957، لتعمل فى مجال وقاية النباتات فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويعمل لدى الشركة قرابة 700 موظف، وتضم محفظتها مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الزراعية.
كما تمتلك الشركة شركات شقيقة مثل“أورجانيك”، وهى متخصصة فى توفير منتجات وقاية النباتات والأسمدة الحيوية فى أفريقيا والشرق الأوسط، وشركة كيمي، والتى تسهم فى توفير مستلزمات زراعية متنوعة، بما فى ذلك المواد العضوية والمعدات الزراعية.أشار أيوب إلى أن الشركة تسعى إلى بناء شراكة قوية مع العملاء، حيث لا تقتصر خدماتها على توفير المنتجات الزراعية فحسب، بل تتعداها لتشمل تقديم الدعم الفنى والتدريب اللازمين لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنتجات.أوضح أن الشركة تركز حاليًا على التوافق مع أحدث المعايير الدولية، حيث تخضع لرقابة من قبل الدوريات العلمية العالمية ولجنة مبيدات الآفات المصرية ولا يتم تسويق أى منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة فى أوروبا ومصر.كشف أن الشركة تسعى إلى توطين صناعة المبيدات والأسمدة من خلال تكثيف الجهود لتصنيع المادة الفعالة محليًا، فى وقت تستورد فيه نحو 25% من مستلزمات الإنتاج من الصين وأوروبا والهند سنويًا.
وأكد تعاون الشركة مع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى مثل سينجنتا وكورتيفا و((يو بى أل))، لإعادة تعبئة منتجات الشركة، موضحًا أنه مع ذلك، فإن طموح الشركة يتجاوز هذه الشراكات الحالية، حيث تهدف إلى التوسع فى مجال التصنيع المحلى للمادة الفعالة، والاستفادة من الخبرات العالمية المتاحة.
وأوضح أن الشركة تعمل فى الوقت الراهن على تطوير منتجاتها لتحمى المحاصيل الزراعية من الآفات التى تتسبب فى خسائر قد تتراوح بين 40 و70% من الإنتاج، وأن تسهم فى تحقيق الاستدامة الزراعية.
وسجلت صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة خلال أول 8 أشهر الأولى من 2024 نحو 5 مليارات دولار، بحسب رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، خالد أبوالمكارم.
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