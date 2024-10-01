القابضة للأدوية تختار الأهلى فاروس لإدارة طرح سيد ومصر للمستحضرات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن الشركة القابضة للأدوية إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قد وقعت مع بنك“الاستثمار الأهلى فاروس” لإدارة طرح حصص من شركتى“تنمية للصناعات الكيماوية – سيد” و”مصر للمستحضرات الطبية” فى المصرية.

وقالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع تنفيذ عملية الطرح فى البورصة خلال النصف الأول من العام المقبل.

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أضافت المصادر لـ”البورصة”، أن طرح الشركتين يأتى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى تسعى الحكومة من خلاله لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الدواء المصرى لأهميته الاستراتيجية وجاذبيته الاستثمارية انطلاقاً من حجم الأصول، وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات، إلى جانب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى فى خطة التطوير لتوفير الخبرات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية.

وتضم الشركة القابضة للأدوية 9 شركات تابعة، بينها 5 شركات مدرجة فى البورصة المصرية هى“النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية”، فيما تحتفظ بكامل ملكيتها فى 4 شركات هى“العبوات والمستلزمات الدوائية، والنصر للكيماويات، ومصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد”.

وضمت الحكومة شركتى“سيد” و”مصر للمستحضرات” لقائمة الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه فى فبراير من العام الماضى والذى يضم نحو 32 شركة تم زيادتها إلى 35 شركة فى مرحلة لاحقة.

وتستهدف الحكومة عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، بحسب تصريحات حكومية سابقة.