Wednesday, 02 October 2024 07:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القابضة للأدوية تختار الأهلى فاروس لإدارة طرح سيد ومصر للمستحضرات - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن الشركة القابضة للأدوية إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قد وقعت مع بنك“الاستثمار الأهلى فاروس” لإدارة طرح حصص من شركتى“تنمية للصناعات الكيماوية – سيد” و”مصر للمستحضرات الطبية” فى البورصة المصرية.

وقالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع تنفيذ عملية الطرح فى البورصة خلال النصف الأول من العام المقبل.

موضوعات متعلقة “الطيران المدنى”: المجال الجوى المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعى ((كفر الزيات للمبيدات)) تستهدف 5 ملايين دولار صادرات بنهاية 2024 تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية

أضافت المصادر لـ”البورصة”، أن طرح الشركتين يأتى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى تسعى الحكومة من خلاله لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الدواء المصرى لأهميته الاستراتيجية وجاذبيته الاستثمارية انطلاقاً من حجم الأصول، وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات، إلى جانب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى فى خطة التطوير لتوفير الخبرات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية.

وتضم الشركة القابضة للأدوية 9 شركات تابعة، بينها 5 شركات مدرجة فى البورصة المصرية هى“النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية”، فيما تحتفظ بكامل ملكيتها فى 4 شركات هى“العبوات والمستلزمات الدوائية، والنصر للكيماويات، ومصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد”.

وضمت الحكومة شركتى“سيد” و”مصر للمستحضرات” لقائمة الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه فى فبراير من العام الماضى والذى يضم نحو 32 شركة تم زيادتها إلى 35 شركة فى مرحلة لاحقة.

وتستهدف الحكومة عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، بحسب تصريحات حكومية سابقة.

MENAFN01102024000202011048ID1108737527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث