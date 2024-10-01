طيران مباشر وتعزيز للسياحة بين البرازيل والمغرب

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – إن استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركة الخطوط الجوية المغربية Royal Air Maroc بين الدار البيضاء وساو باولو، اعتباراً من 7 كانون الاول/ سبتمبر، يولد توقعاً بزيادة تدفق السياح بين البلدين. ويعتقد سفير المغرب لدى البرازيلي سعادة السيد نبيل الدغوغي أن تشهد الوجهتان ارتفاعاً في عدد البرازيليين المتوجهين إلى هذا البلد العربي ووصول المغاربة إلى البرازيل.

إن المغرب الذي يشهد نشاطات سياحية قوية يستقبل ما بين

40 إلى 45 ألف سائح برازيلي سنوياً. وأكد سعادة السفير الدغوغي في مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية“بأن الهدف هو الوصول إلى 100 ألف سائح سنوياً”. المغاربة يسافرون كذلك إلى البرازيل بقصد السياحة، حيث بلغ تدفق السياح ما قبل وباء كورونا ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف سائح سنوياً. كما أكد سعادته قائلاً:” باستئناف رحلات الطيران هذه، من المؤكد أن يزداد عدد السياح هذا”.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة الطيران المباشر للخطوط الملكية المغربية إلى البرازيل قد توقفت خلال فترة وباء كوفيد 19، مع توقف النقل الجوي العالمي خلال تلك الفترة. وتعود الشركة اليوم بثلاث رحلات أسبوعية بين مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء ومطار غواروليوس الدولي في مدينة ساو باولو. كما تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع التذاكر قد بدأت بالفعل.

كما يعتقد السفير الدغوغي بأنه الطلب سيحدث سواء بقصد السياحة المباشرة بين البلدين أو من خلال رحلات الترانزيت. حيث يمكن أن يقوم البرازيليون بالمرور بالمغرب خلال توجههم في رحلاتهم إلى مدن أوروبية أو زيارة الوجهتين معاً، حيث يمكنهم قضاء بضع أيام في المغرب وبضع أيام أخرى في أوروبا. ويشير سعادة السفير إلى أن مدينة الدار البيضاء قد أصبحت مركزاً للطيران في منطقة غرب إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما يُذَّكِر السفير بان المغرب قد افتتحت مكتباً تمثيلياً للمكتب الوطني المغربي للسياحة في مدينة ساو باولو بداية هذا العام حيث يقول:” ستجتمع هذه الجهود معاً لتعزيز تدفق السياح بين البلدين”. وإضافة إلى ذلك هناك مؤشر كبير عن رضى البرازيليين الذين يزورون المغرب. ويضيف قائلاً: كلما أحب السائح الوجهة التي زارها كلما أراد العودة إليها”.

وكان سعادة السفير نبيل الدغوغي قد تحدث إلى وكالة الأنباء العربية البرازيلية بعد اجتماعه في مقر الغرفة العربية البرازيلية مع نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد محمد مراد، ومديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة السيدة فرناندا بالتازار، حيث بحثوا في هذا الاجتماع الاجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والمغرب، بما فيها إرسال بعثة من رجال الاعمال إلى هذا البلد العربي، حيث يتم بحث التفاصيل.

الخطوات المقبلة

عقدت حكومتي البرازيل والمغرب في شهر أيار/ مايو من هذا العام في العاصمة برازيليا اجتماعاً حول آلية المشاورات السياسية، وبعدها مباشرة في شهر حزيران/يونيو، زار وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا المملكة المغربية حيث بحث مع وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ترتيبات لشراكة بين البلدين.

ومن ضمن التوصيات التي نتجت عن هذا اللقاء، الشراكة في مسائل متعلقة بالأطلسي الجنوبي، خاصة وأن كلا البلدين لديهما شريط ساحلي كبير على الاطلسي – (تشير التسمية إلى منطقة المحيط الأطلسي الواقعة بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا). كما تضمن البيان المشترك الصادر الاهتمام بالأمن الغذائي. حيث قال السفير الدغوغي في هذا الخصوص:“إن المغرب من أكبر الموردين للأسمدة إلى الزراعة البرازيلية كما تستورد كذلك السلع على نطاق كبير من البرازيل، كالسكر والذرة والقهوة”.

كما كان موضوع إقامة منتدى الاعمال بين البلدين إحدى المواضيع التي بحثها السفير مع الغرفة العربية البرازيلية، حيث كان هذا المنتدى إحدى توصيات اجتماع وزراء خارجية البلدين. ووفقاً للوثيقة التي نشرت حينها، فإن هذا المنتدى سيؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية وأوجه التآزر بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكاملية بين القطاعات المنتجة البرازيلية والمغربية.

كما يرى سعادة السفير نبيل الدغوغي بأن اللحظة الاقتصادية العالمية الحالية هي لحظة مواتية جداً لشراكات بين القطاعات كالصناعية واللوجستية وقطاعات الخدمات. كما ذكر سعادته بأن البرازيل والمغرب هم على سبيل المثال منتجين للمركبات ويؤكد قائلاً:“من الممكن أن يكون لدينا تكاملاً بين مصنعي هذه المركبات”، كما ذكر كذلك بمجالات أخرى

يمكن استكشافها من خلال هذه الشراكات مثل الملاحة الجوية والهيدروجين الأخضر.

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مارسيلو برامير/ الغرفة التجارية العربية البرازيلية

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