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ميتا تطرح الجيل الجديد من سماعاتها للواقع المختلط

10/1/2024 7:16:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة «ميتا» أنها ستنتج الجيل التالي من سماعات الواقع المختلط «كويست 3اس» (Quest 3S) في فيتنام، وستوفر أكثر من ألف فرصة عمل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال رئيس «ميتا» للأعمال الدولية نك كليغ في مؤتمر في هانوي «بالتعاون مع شركائنا المحليين، سننتجها هنا في فيتنام، وسيؤدي ذلك بحسب تقديراتنا إلى استحداث أكثر من ألف فرصة عمل جديدة».
وستطلق «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، Quest 3S في منتصف أكتوبر الجاري، سماعات رأس تعمل بالواقع المختلط (المعزز والافتراضي) تباع بسعر يبدأ بـ 299 دولارا. وتسعى فيتنام، التي تشكل منذ زمن بعيد نقطة جذب لشركات صناعة الملابس والأحذية والأثاث بفضل يدها العاملة المنخفضة التكلفة، منذ سنوات إلى جذب مستثمرين في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وتعمل الدولة بشكل خاص على تطوير قدراتها الإنتاجية لأشباه الموصلات للمنافسة في هذا المجال.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن «سبايس إكس»، مجموعة الصناعات الفضائية التابعة لإيلون ماسك، تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في فيتنام كجزء من تطوير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بها.

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