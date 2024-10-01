ميتا تطرح الجيل الجديد من سماعاتها للواقع المختلط

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت مجموعة «ميتا» أنها ستنتج الجيل التالي من سماعات الواقع المختلط «كويست 3اس» (Quest 3S) في فيتنام، وستوفر أكثر من ألف فرصة عمل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال رئيس «ميتا» للأعمال الدولية نك كليغ في مؤتمر في هانوي «بالتعاون مع شركائنا المحليين، سننتجها هنا في فيتنام، وسيؤدي ذلك بحسب تقديراتنا إلى استحداث أكثر من ألف فرصة عمل جديدة».
وستطلق «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، Quest 3S في منتصف أكتوبر الجاري، سماعات رأس تعمل بالواقع المختلط (المعزز والافتراضي) تباع بسعر يبدأ بـ 299 دولارا. وتسعى فيتنام، التي تشكل منذ زمن بعيد نقطة جذب لشركات صناعة الملابس والأحذية والأثاث بفضل يدها العاملة المنخفضة التكلفة، منذ سنوات إلى جذب مستثمرين في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وتعمل الدولة بشكل خاص على تطوير قدراتها الإنتاجية لأشباه الموصلات للمنافسة في هذا المجال.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن «سبايس إكس»، مجموعة الصناعات الفضائية التابعة لإيلون ماسك، تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في فيتنام كجزء من تطوير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بها.
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