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بالفيديو الإطفاء تدعو لعمل صيانة دورية لأسطوانات الغاز

10/1/2024 7:16:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت قوة الإطفاء العام إلى إجراء صيانة دورية لأسطوانات الغاز والتوصيلات الخاصة بها تجنبا لحدوث تسرب واحتمالية وقوع حرائق. وشددت القوة في مقطع توعوي، على ضرورة شراء منظم غاز معتمد والتأكد من تاريخ صلاحيته، إلى جانب الحرص على توافر مطفأة حريق وبطانية حريق في غرفة إعداد الطعام.

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