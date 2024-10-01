بالفيديو الإطفاء تدعو لعمل صيانة دورية لأسطوانات الغاز

بالفيديو الإطفاء تدعو لعمل صيانة دورية لأسطوانات الغاز
التاريخ
10/1/2024 7:16:34 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
دعت قوة الإطفاء العام إلى إجراء صيانة دورية لأسطوانات الغاز والتوصيلات الخاصة بها تجنبا لحدوث تسرب واحتمالية وقوع حرائق. وشددت القوة في مقطع توعوي، على ضرورة شراء منظم غاز معتمد والتأكد من تاريخ صلاحيته، إلى جانب الحرص على توافر مطفأة حريق وبطانية حريق في غرفة إعداد الطعام.
MENAFN01102024000130011022ID1108737194
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.