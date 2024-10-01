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العراك الجزء الثاني لـ جاك العلم ومرضي ودحام في رمضان

10/1/2024 7:16:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
يواصل المخرج والمنتج عبدالله العراك تنفيذ أحدث مشاريعه الفنية، والمتمثلة في عملين هما «جاك العلم» النسخة الثانية و«مرضي ودحام 2»، ويشهد كلا العملين مشاركة العديد من نجوم الكوميديا على مستوى الكويت والسعودية.
من جانبه، أعرب العراك عن بالغ سعادته بوجوده وبشكل مستمر في السباق الدرامي الرمضاني من خلال أعمال تحصد نسبة مشاهدة عالية، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انتهاء تصوير أحدث أعماله «جاك العلم» الجزء الثاني، والذي يأتي امتدادا للنسخة الأولى من العمل والتي حصدت نجاحا كبيرا بعد عرضها على قنوات «ام بي سي» رمضان الماضي، موضحا أن النسخة الجديدة للمسلسل ستشهد مشاركة أغلب النجوم من أبطال النسخة الأولى للمحافظة على طابع ولون العمل، حيث هناك شخصيات في المسلسل من الصعب تغييرها بعدما رسخت في ذهن المشاهدين، وستكون النسخة المقبلة امتدادا لنجاحات هذه الشخصيات.
وفيما يتعلق بمسلسله الثاني، أفاد العراك من خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» من مكان إقامته حاليا في الإمارات بأن العمل يشكل تجربة جديدة له على مستوى الإخراج والإنتاج تتمثل بنسخة جديدة لمسلسل «مرضي ودحام» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية وتم تنفيذه بإبداع كبير من قبل نجوم الكوميديا الخليجية منهم عبدالناصر درويش وأحمد العونان، وهذا الثنائي سيجسد الأدوار الرئيسية في النسخة المقبلة.
ولفت إلى أن تصوير الحلقات سينطلق بداية نوفمبر المقبل، وسيرى العمل النور في رمضان المقبل عبر تلفزيون قطر.
وعن أسباب تواجده في الأعمال الكوميدية في السنوات الماضية وقلة أعماله التراجيدية، أوضح العراك أنه «يجد نفسه في أي عمل له قيمة فنية عالية، ولا يركز على الكوميديا على حساب التراجيديا أو العكس، لكن الفترة الماضية توافرت النصوص الكوميدية، وكذلك نجوم كبار في الكوميديا».
وقال: توافر النصوص دفعني إلى تقديم أعمال كوميدية والاستمرار في تقديم نسخ جديدة لها هذا العام.
وأردف: المسلسلات الكوميدية مطلوبة بشكل أكبر عند المشاهد حاليا، وهذا لا يمنعني من تقديم أنواع مختلفة من الأعمال في السنوات المقبلة، لكن يجب أن تكون لها قيمة وجودة.

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