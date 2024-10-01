العراك الجزء الثاني لـ جاك العلم ومرضي ودحام في رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
يواصل المخرج والمنتج عبدالله العراك تنفيذ أحدث مشاريعه الفنية، والمتمثلة في عملين هما «جاك العلم» النسخة الثانية و«مرضي ودحام 2»، ويشهد كلا العملين مشاركة العديد من نجوم الكوميديا على مستوى الكويت والسعودية.
من جانبه، أعرب العراك عن بالغ سعادته بوجوده وبشكل مستمر في السباق الدرامي الرمضاني من خلال أعمال تحصد نسبة مشاهدة عالية، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انتهاء تصوير أحدث أعماله «جاك العلم» الجزء الثاني، والذي يأتي امتدادا للنسخة الأولى من العمل والتي حصدت نجاحا كبيرا بعد عرضها على قنوات «ام بي سي» رمضان الماضي، موضحا أن النسخة الجديدة للمسلسل ستشهد مشاركة أغلب النجوم من أبطال النسخة الأولى للمحافظة على طابع ولون العمل، حيث هناك شخصيات في المسلسل من الصعب تغييرها بعدما رسخت في ذهن المشاهدين، وستكون النسخة المقبلة امتدادا لنجاحات هذه الشخصيات.
وفيما يتعلق بمسلسله الثاني، أفاد العراك من خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» من مكان إقامته حاليا في الإمارات بأن العمل يشكل تجربة جديدة له على مستوى الإخراج والإنتاج تتمثل بنسخة جديدة لمسلسل «مرضي ودحام» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية وتم تنفيذه بإبداع كبير من قبل نجوم الكوميديا الخليجية منهم عبدالناصر درويش وأحمد العونان، وهذا الثنائي سيجسد الأدوار الرئيسية في النسخة المقبلة.
ولفت إلى أن تصوير الحلقات سينطلق بداية نوفمبر المقبل، وسيرى العمل النور في رمضان المقبل عبر تلفزيون قطر.
وعن أسباب تواجده في الأعمال الكوميدية في السنوات الماضية وقلة أعماله التراجيدية، أوضح العراك أنه «يجد نفسه في أي عمل له قيمة فنية عالية، ولا يركز على الكوميديا على حساب التراجيديا أو العكس، لكن الفترة الماضية توافرت النصوص الكوميدية، وكذلك نجوم كبار في الكوميديا».
وقال: توافر النصوص دفعني إلى تقديم أعمال كوميدية والاستمرار في تقديم نسخ جديدة لها هذا العام.
وأردف: المسلسلات الكوميدية مطلوبة بشكل أكبر عند المشاهد حاليا، وهذا لا يمنعني من تقديم أنواع مختلفة من الأعمال في السنوات المقبلة، لكن يجب أن تكون لها قيمة وجودة.
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