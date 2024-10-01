طفرة في استثمارات الأجانب بالبورصة صافي الشراء يقفز بأكثر من 264 مرة



السوق ينجح في جذب المستثمرين الأجانب بفضل تزايد الثقة في البنوك والشركات القيادية ملكيات الأجانب في السوق الأول تسجّل 5.22 مليارات دينار بنهاية شهر سبتمبر 2024



شريف حمدي

تظهر توجهات الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات إلى السوق، وذلك في ظل الفرص المواتية والثقة في الشركات القيادية. وأظهرت البيانات أن عمليات الشراء سيطرت على تعاملات الأجانب خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2024، إذ كان صافي تعاملاتهم «شرائي» 169.6 مليون دينار، مقارنة بصافي عمليات بيعية بلغ 641.8 ألف دينار خلال الفترة المقارنة من 2023، وهو ما يعني ان صافي تعاملاتهم الشرائية قفز بأكثر من 264 مرة خلال العام الحالي.

وكشفت البيانات الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشورة على موقع البورصة أمس عن أن بورصة الكويت شهدت اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب، حيث استهدفوا العديد من الشركات ضمن مكونات السوق الأول والرئيسي، وهذا التوجه جاء مدفوعا بعدة عوامل تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والبيئة الجاذبة للاستثمار في البلاد.

وكان لافتا ان عمليات الشراء كانت السمة الغالبة على تعاملات الأجانب خلال فترة الأشهر التسعة الماضية (يناير - سبتمبر)، إذ بلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية 174.86 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لجهة صافي تعاملات الأفراد الأجانب بصافي بيع بلغ 4.1 ملايين دينار، وكذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار بصافي بيع بلغ 1.1 مليون دينار.

وعلى أساس شهري، شهدت مشتريات الأجانب في سوق الأسهم الكويتي صافي شراء بقيمة 44 مليون دينار، وذلك بضغط من مشتريات المؤسسات والشركات الأجنبية والتي بلغ صافي عملياتها شراء 43.7 مليون دينار، بالإضافة إلى صافي تعاملات الأفراد الأجانب الشرائية بقيمة 1.22 مليون دينار، فيما سجلت مشتريات الصناديق الاستثمارية صافي بيع خلال الشهر بقيمة 659.6 ألف دينار.

مراجعات المؤشرات العالمية

وإجمالا، نجحت بورصة الكويت خلال العام الحالي في استقطاب سيولة أجنبية كبيرة بعد تنفيذ 12 مراجعة دورية من قبل 3 مؤشرات عالمية رئيسية هي MSCI، فوتسي راسل، وستاندرد آند بورز، وهذه المراجعات مقسمة بالتساوي بين المؤشرات الثلاثة، بواقع 4 مراجعات لكل منها، موزعة على مدار العام، ونجحت هذه المراجعات في زيادة السيولة بالسوق، وهو الأمر الذي جعل الأسهم الكويتية أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الأداء القوي للبنوك والشركات القيادية المدرجة.

ومن المنتظر ان يستمر الزخم الشرائي للأجانب خلال الفترة المقبلة، خاصة ان المؤشرات العالمية مثل فوتسي وMSCI سيجري كل منهما المراجعة الرابعة والأخيرة لهذا العام خلال شهر ديسمبر المقبل.

ملكيات الأجانب

ويلاحظ في الفترة الأخيرة ان عمليات تعزيز ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية في تزايد مستمر، إذ ارتفعت قيمة ملكياتهم في هذه الأسهم إلى مستوى 5.22 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ4.9 مليارات دينار عند نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغت أكبر الملكيات في سهم بنك الكويت الوطني بقيمة 1.8 مليار دينار، يليه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 1.59 مليار دينار، ثم سهم جي اف اتش بقيمة 309 ملايين دينار، ثم «زين» بـ268.6 مليون دينار، ثم بنك الخليج بـ179.5 مليون دينار ثم بنك بوبيان بـ143.6 مليون دينار والمباني بـ134 مليون دينار.

مكاسب البورصة

ويتماشى شراء الأجانب في الأسهم الكويتية كذلك مع المكاسب التي حققتها المؤشرات خلال فترة الأشهر التسعة، والمتمثلة في المكاسب السوقية التي بلغت 1.9 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية إلى 42.196 مليار دينار، فضلا عن مكاسب جماعية للمؤشرات كافة، بواقع 12.6% لمؤشر السوق الرئيسي، و3% لمؤشر السوق الأول، و4.6% لمؤشر السوق العام، كذلك الارتفاع الكبير على مستوى التدفقات النقدية، وهو ما أدى إلى قفزة بالسيولة خلال الأشهر الـ 9 الماضية إلى 10.2 مليارات دينار بنمو 36% مقارنة بذات الفترة من 2023.

ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي بسوق الأسهم الأرباح المحققة في النصف الأول من العام الحالي، والتي صاحبتها توزيعات فصلية تخطت 321 مليون دينار، وسط توقعات بأن تأتي أرباح الأشهر التسعة الأولى على ذات الوتيرة.

22.4 ألف حساب نشطمن جهة أخرى، ارتفعت حسابات التداول النشطة بالبورصة بنهاية تعاملات سبتمبر الماضي بنسبة 3.9% مقارنة بتعاملات الشهر الذي سبقه، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 22.412 ألف حساب مقارنة بـ 21.568 ألف حساب في أغسطس الماضي. وجاء هذا الارتفاع في الحسابات النشطة ببورصة الكويت متوافقا مع التوجه الشرائي لأغلب المتعاملين خاصة على مستوى الأسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، فضلا عن الاستعداد لمرحلة الكشف عن نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من 2024.

وبنهاية سبتمبر الماضي بلغت نسبة الحسابات النشطة 5.2% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية الشهر الماضي والتي تقدر بـ429.585 حساب، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة التي لم يجر التداول عليها 94.8% من إجمالي حسابات التداول.