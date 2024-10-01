طفرة في استثمارات الأجانب بالبورصة صافي الشراء يقفز بأكثر من 264 مرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
السوق ينجح في جذب المستثمرين الأجانب بفضل تزايد الثقة في البنوك والشركات القيادية
ملكيات الأجانب في السوق الأول تسجّل 5.22 مليارات دينار بنهاية شهر سبتمبر 2024
شريف حمدي
تظهر توجهات الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات إلى السوق، وذلك في ظل الفرص المواتية والثقة في الشركات القيادية. وأظهرت البيانات أن عمليات الشراء سيطرت على تعاملات الأجانب خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2024، إذ كان صافي تعاملاتهم «شرائي» 169.6 مليون دينار، مقارنة بصافي عمليات بيعية بلغ 641.8 ألف دينار خلال الفترة المقارنة من 2023، وهو ما يعني ان صافي تعاملاتهم الشرائية قفز بأكثر من 264 مرة خلال العام الحالي.
وكشفت البيانات الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشورة على موقع البورصة أمس عن أن بورصة الكويت شهدت اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب، حيث استهدفوا العديد من الشركات ضمن مكونات السوق الأول والرئيسي، وهذا التوجه جاء مدفوعا بعدة عوامل تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والبيئة الجاذبة للاستثمار في البلاد.
وكان لافتا ان عمليات الشراء كانت السمة الغالبة على تعاملات الأجانب خلال فترة الأشهر التسعة الماضية (يناير - سبتمبر)، إذ بلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية 174.86 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لجهة صافي تعاملات الأفراد الأجانب بصافي بيع بلغ 4.1 ملايين دينار، وكذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار بصافي بيع بلغ 1.1 مليون دينار.
وعلى أساس شهري، شهدت مشتريات الأجانب في سوق الأسهم الكويتي صافي شراء بقيمة 44 مليون دينار، وذلك بضغط من مشتريات المؤسسات والشركات الأجنبية والتي بلغ صافي عملياتها شراء 43.7 مليون دينار، بالإضافة إلى صافي تعاملات الأفراد الأجانب الشرائية بقيمة 1.22 مليون دينار، فيما سجلت مشتريات الصناديق الاستثمارية صافي بيع خلال الشهر بقيمة 659.6 ألف دينار.
مراجعات المؤشرات العالمية
وإجمالا، نجحت بورصة الكويت خلال العام الحالي في استقطاب سيولة أجنبية كبيرة بعد تنفيذ 12 مراجعة دورية من قبل 3 مؤشرات عالمية رئيسية هي MSCI، فوتسي راسل، وستاندرد آند بورز، وهذه المراجعات مقسمة بالتساوي بين المؤشرات الثلاثة، بواقع 4 مراجعات لكل منها، موزعة على مدار العام، ونجحت هذه المراجعات في زيادة السيولة بالسوق، وهو الأمر الذي جعل الأسهم الكويتية أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الأداء القوي للبنوك والشركات القيادية المدرجة.
ومن المنتظر ان يستمر الزخم الشرائي للأجانب خلال الفترة المقبلة، خاصة ان المؤشرات العالمية مثل فوتسي وMSCI سيجري كل منهما المراجعة الرابعة والأخيرة لهذا العام خلال شهر ديسمبر المقبل.
ملكيات الأجانب
ويلاحظ في الفترة الأخيرة ان عمليات تعزيز ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية في تزايد مستمر، إذ ارتفعت قيمة ملكياتهم في هذه الأسهم إلى مستوى 5.22 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ4.9 مليارات دينار عند نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وبلغت أكبر الملكيات في سهم بنك الكويت الوطني بقيمة 1.8 مليار دينار، يليه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 1.59 مليار دينار، ثم سهم جي اف اتش بقيمة 309 ملايين دينار، ثم «زين» بـ268.6 مليون دينار، ثم بنك الخليج بـ179.5 مليون دينار ثم بنك بوبيان بـ143.6 مليون دينار والمباني بـ134 مليون دينار.
مكاسب البورصة
ويتماشى شراء الأجانب في الأسهم الكويتية كذلك مع المكاسب التي حققتها المؤشرات خلال فترة الأشهر التسعة، والمتمثلة في المكاسب السوقية التي بلغت 1.9 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية إلى 42.196 مليار دينار، فضلا عن مكاسب جماعية للمؤشرات كافة، بواقع 12.6% لمؤشر السوق الرئيسي، و3% لمؤشر السوق الأول، و4.6% لمؤشر السوق العام، كذلك الارتفاع الكبير على مستوى التدفقات النقدية، وهو ما أدى إلى قفزة بالسيولة خلال الأشهر الـ 9 الماضية إلى 10.2 مليارات دينار بنمو 36% مقارنة بذات الفترة من 2023.
ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي بسوق الأسهم الأرباح المحققة في النصف الأول من العام الحالي، والتي صاحبتها توزيعات فصلية تخطت 321 مليون دينار، وسط توقعات بأن تأتي أرباح الأشهر التسعة الأولى على ذات الوتيرة.
22.4 ألف حساب نشطمن جهة أخرى، ارتفعت حسابات التداول النشطة بالبورصة بنهاية تعاملات سبتمبر الماضي بنسبة 3.9% مقارنة بتعاملات الشهر الذي سبقه، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 22.412 ألف حساب مقارنة بـ 21.568 ألف حساب في أغسطس الماضي. وجاء هذا الارتفاع في الحسابات النشطة ببورصة الكويت متوافقا مع التوجه الشرائي لأغلب المتعاملين خاصة على مستوى الأسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، فضلا عن الاستعداد لمرحلة الكشف عن نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من 2024.
وبنهاية سبتمبر الماضي بلغت نسبة الحسابات النشطة 5.2% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية الشهر الماضي والتي تقدر بـ429.585 حساب، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة التي لم يجر التداول عليها 94.8% من إجمالي حسابات التداول.
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