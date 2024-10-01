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5 سنوات لآسيوي اتجر بفتاة استدرجها بفرصة عمل وهمية

10/1/2024 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬السجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬لآسيوي‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬فتاة،‭ ‬كما‭ ‬ألزمته‭ ‬المحكمة‭ ‬التكفل‭ ‬بمصاريف‭ ‬إعادة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬بلدها،‭ ‬وإبعاده‭ ‬حيث‭ ‬أوهم‭ ‬ضحيته‭ ‬بتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬برعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬أنه‭ ‬اتجر‭ ‬بشخص‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتجنيدها‭ ‬واستقبالها‭ ‬ونقلها‭ ‬وإيوائها‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القضيبية‭ ‬بطريق‭ ‬الاكراه‭ ‬والحيلة،‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها‭ ‬وجواز‭ ‬سفرها‭ ‬بغرض‭ ‬إساءة‭ ‬استغلالها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الدعارة‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حجز‭ ‬حريتها‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬قانوني‭ ‬بغرض‭ ‬الكسب‭ ‬وممارسة‭ ‬الدعارة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬كما‭ ‬حمل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الدعارة،‭ ‬واعتمد‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬بصفة‭ ‬جزئية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكتسبه‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لجلبها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬قام‭ ‬المتهم‭ ‬بإصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬وتذكرة‭ ‬لها،‭ ‬وفور‭ ‬وصولها‭ ‬قام‭ ‬باستقبالها‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬القضيبية،‭ ‬وقام‭ ‬بأخذ‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬وأجبرها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة،‭ ‬وذلك‭ ‬لدفع‭ ‬مصاريف‭ ‬وتكاليف‭ ‬جلبها،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بنقلها‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬لممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬وكان‭ ‬يتسلم‭ ‬ريع‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات،‭ ‬كما‭ ‬اعتدى‭ ‬عليها‭ ‬جنسيا‭. ‬

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