استدراك.. ((الاستئناف)): 28 أكتوبر الحكم في طعن محكوم بالمؤبد ضرب عاملا وتسبب في موته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نشر عن طريق الخطأ أمس في الصفحة خبر بعنوان «تأييد المؤبد للص ضرب عامل برادة اثناء سرقته فتسبب في موته»، حيث إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قررت حجز جلسة 28 أكتوبر للحكم ولم تصدر المحكمة حكمها في الاستئناف المقدم أمامها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بتاريخ 2024/01/18م مفاده قيام شخص بالتعدي بالضرب على آخر بمنطقة الرفاع، وعلى إثره تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها ذلك الإخطار، وذلك بالانتقال إلى مكان تواجد المجني عليه في المستشفى والاستعلام عن حالته الصحية، فتبين خضوعه للعلاج وعدم تمكنه من الكلام ووافته المنية.
وبناء على طلب النيابة العامة تحرت الشرطة حول الواقعة، وتوصلت إلى هوية مرتكبها وهو شخص بحريني من ذوي الأسبقيات، فأصدرت النيابة أمراً بضبطه وإحضاره، كما استمعت إلى أقوال شهود الواقعة، واطلعت على تصوير كاميرا المراقبة الخاص بالمحل، ونفاذاً لذلك عرض المتهم على النيابة العامة التي استجوبته وواجهته بما ثبت بالتصوير وأقوال الشهود، فأقر بقيامه بالتعدي بالضرب على المجني عليه بعد منع الأخير له من مغادرة المحل من دون سداد قيمة مشترياته، فوجهت اليه تهمة السرقة بالإكراه المفضي إلى موت المجني عليه، وأمرت بحبسه احتياطياً حتى إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة التي عاقبته محكمة أول درجة بالسجن المؤبد فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية التي حجزت جلسة 28 أكتوبر موعدا للحكم في الاستئناف المقدم أمامها.
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