استدراك.. ((الاستئناف)): 28 أكتوبر الحكم في طعن محكوم بالمؤبد ضرب عاملا وتسبب في موته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬إخطاراً‭ ‬بتاريخ‭ ‬2024‭/‬01‭/‬18م‭ ‬مفاده‭ ‬قيام‭ ‬شخص‭ ‬بالتعدي‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬وعلى‭ ‬إثره‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬المصاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬الإخطار،‭ ‬وذلك‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬والاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالته‭ ‬الصحية،‭ ‬فتبين‭ ‬خضوعه‭ ‬للعلاج‭ ‬وعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬الكلام‭ ‬ووافته‭ ‬المنية‭. ‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحرت‭ ‬الشرطة‭ ‬حول‭ ‬الواقعة،‭ ‬وتوصلت‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬مرتكبها‭ ‬وهو‭ ‬شخص‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأسبقيات،‭ ‬فأصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬أمراً‭ ‬بضبطه‭ ‬وإحضاره،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬كاميرا‭ ‬المراقبة‭ ‬الخاص‭ ‬بالمحل،‭ ‬ونفاذاً‭ ‬لذلك‭ ‬عرض‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬استجوبته‭ ‬وواجهته‭ ‬بما‭ ‬ثبت‭ ‬بالتصوير‭ ‬وأقوال‭ ‬الشهود،‭ ‬فأقر‭ ‬بقيامه‭ ‬بالتعدي‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬منع‭ ‬الأخير‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬المحل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬مشترياته،‭ ‬فوجهت‭ ‬اليه‭ ‬تهمة‭ ‬السرقة‭ ‬بالإكراه‭ ‬المفضي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬حتى‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬عاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬فطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬حجزت‭ ‬جلسة‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬موعدا‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬الاستئناف‭ ‬المقدم‭ ‬أمامها‭.‬