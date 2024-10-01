التضخم في منطقة اليورو دون 2% لأول مرة منذ 3 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واصل التضخم تباطؤه الملحوظ في سبتمبر بمنطقة اليورو، إذ انخفض إلى ما دون عتبة 2
% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع خفض سعر الفائدة،
فقد كشفت أرقام «يوروستات» أن ارتفاع أسعار المستهلكين في الدول العشرين، التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض إلى 1.8 % على أساس سنوي الشهر الماضي، في أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، بفضل انخفاض أسعار الطاقة.
للمرة الأولى منذ يونيو 2021 انخفض التضخم إلى ما دون هدف 2 % الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، وقد يشجع هذا الانخفاض المؤسسة النقدية الأوروبية على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى اعتباراً من أكتوبر من أجل إنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا.
وكان تباطؤ التضخم أكثر حدة من توقعات محللي «فاكتست» Factset ، الذين تحدثوا سابقاً عن نسبة متوقعة تبلغ 1.9 % ، بعد 2.2 % في أغسطس و2.6 % في يوليو.
وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الاثنين، عن ثقتها بالمسار التراجعي الحالي هذا. وقالت خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية» في 17 أكتوبر، ما يشير إلى أن خفضاً جديداً في أسعار الفائدة، للمرة الثالثة هذا العام، بات وارداً هذا الشهر.
كما أن التضخم الأساسي، أي النسبة التضخمية المصححة للتناسب مع تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو مؤشر تراقبه بشكل خاص الأسواق المالية، والبنك المركزي الأوروبي، واصل انخفاضه البطيء في سبتمبر، ليصل إلى 2.7 % على أساس سنوي، بعد 2.8 % في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات».
ويرجع هذا الأداء الجيد بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 6 % خلال عام واحد، بما فيها أسعار الوقود في محطات الضخ، التي انخفضت بالفعل بنسبة 3 % في أغسطس.
وتباطأت الزيادة في أسعار الخدمات بشكل طفيف لتسجل 4 % (بتراجع 0.1 نقطة مقارنة بشهر أغسطس).
وانتعشت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف للغاية لتصل إلى 2.4 % (بازدياد 0.1 نقطة)، في حين استقرت الزيادة في أسعار السلع الصناعية عند مستوى منخفض للغاية (بزيادة 0.4 % على مدار عام واحد، كما الحال في أغسطس).
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