التضخم في منطقة اليورو دون 2% لأول مرة منذ 3 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

فقد‭ ‬كشفت‭ ‬أرقام‭ ‬‮«‬يوروستات‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العشرين،‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬العملة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬السنة،‭ ‬بفضل‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭.‬

للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬انخفض‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬هدف‭ ‬2 ‭%‬ ‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وقد‭ ‬يشجع‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬المؤسسة‭ ‬النقدية‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنعاش‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الضعيف‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وكان‭ ‬تباطؤ‭ ‬التضخم‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬محللي‭ ‬‮«‬فاكتست‮»‬‭ ‬ Factset ،‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬متوقعة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬9 ‭%‬ ،‭ ‬بعد‭ ‬2‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬و2‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي،‭ ‬كريستين‭ ‬لاغارد،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬بالمسار‭ ‬التراجعي‭ ‬الحالي‭ ‬هذا‭. ‬وقالت‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭: ‬‮«‬سنأخذ‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬في‭ ‬اجتماعنا‭ ‬المقبل‭ ‬للسياسة‭ ‬النقدية‮»‬‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خفضاً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بات‭ ‬وارداً‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬التضخم‭ ‬الأساسي،‭ ‬أي‭ ‬النسبة‭ ‬التضخمية‭ ‬المصححة‭ ‬للتناسب‭ ‬مع‭ ‬تقلب‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬وهو‭ ‬مؤشر‭ ‬تراقبه‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي،‭ ‬واصل‭ ‬انخفاضه‭ ‬البطيء‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بعد‭ ‬2‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروستات‮»‬‭.‬

ويرجع‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬الضخ،‭ ‬التي‭ ‬انخفضت‭ ‬بالفعل‭ ‬بنسبة‭ ‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

وتباطأت‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الخدمات‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬لتسجل‭ ‬4 ‭%‬ ‭ (‬بتراجع‭ ‬0‭.‬1‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بشهر‭ ‬أغسطس‭).‬

وانتعشت‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬للغاية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬4‭ ‬ ‭%‬ ‭ (‬بازدياد‭ ‬0‭.‬1‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استقرت‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الصناعية‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬منخفض‭ ‬للغاية‭ (‬بزيادة‭ ‬0‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭). ‬