وزير الداخلية يؤكد أهمية دور العبادة في تعزيز أواصر الـمـحـبـة والعمل على تهيئة الأجواء الآمنة بين الناس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية.
وخلال اللقاء أكد الوزير أهمية دور العبادة في تعزيز أواصر المحبة والاحترام بين أفراد المجتمع وتعزيز التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة ونبذ الكراهية والعمل على تهيئة الأجواء الآمنة والتآخي بين الناس.
وأشار إلى أهمية تحلي جميع فئات المجتمع بالوعي والمسؤولية الوطنية في الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية مستقبل شبابنا وعطائنا الوطني، معربا عن تمنياته للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
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