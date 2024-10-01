وزير الداخلية يؤكد أهمية دور العبادة في تعزيز أواصر الـمـحـبـة والعمل على تهيئة الأجواء الآمنة بين الناس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والاحترام‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬التمسك‭ ‬بالقيم‭ ‬والأخلاق‭ ‬الحميدة‭ ‬ونبذ‭ ‬الكراهية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬الآمنة‭ ‬والتآخي‭ ‬بين‭ ‬الناس‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تحلي‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬بالوعي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭ ‬وحماية‭ ‬مستقبل‭ ‬شبابنا‭ ‬وعطائنا‭ ‬الوطني،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬