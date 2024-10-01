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وزير الداخلية يؤكد أهمية دور العبادة في تعزيز أواصر الـمـحـبـة والعمل على تهيئة الأجواء الآمنة بين الناس

10/1/2024 7:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬بحضور‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والاحترام‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬التمسك‭ ‬بالقيم‭ ‬والأخلاق‭ ‬الحميدة‭ ‬ونبذ‭ ‬الكراهية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬الآمنة‭ ‬والتآخي‭ ‬بين‭ ‬الناس‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تحلي‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬بالوعي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭ ‬وحماية‭ ‬مستقبل‭ ‬شبابنا‭ ‬وعطائنا‭ ‬الوطني،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

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