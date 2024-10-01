مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين في غارات إسرائيلية على دمشق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬نقلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭: ‬إن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬عدوانا‭ ‬جويا‭ ‬بالطيران‭ ‬الحربي‭ ‬والمسيّر‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬الجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل‭ ‬مستهدفا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دمشق‮»‬‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأسفر‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬وإصابة‭ ‬تسعة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬ووقوع‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الممتلكات‭ ‬الخاصة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭. ‬

وأعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭ ‬عقب‭ ‬الغارة‭ ‬أنّ‭ ‬إحدى‭ ‬مذيعاته‭ ‬صفاء‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬القتلى‭. ‬وسمع‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثين‭ ‬دقيقة‭ ‬أصوات‭ ‬انفجارات‭ ‬ضخمة‭ ‬توزّعت‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬جولات،‭ ‬وتردد‭ ‬صدى‭ ‬دويها‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭. ‬استهدفت‭ ‬إحدى‭ ‬الغارات‭ ‬منطقة‭ ‬المزة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مقرات‭ ‬أمنية‭ ‬سورية‭ ‬بارزة‭ ‬وسفارات‭ ‬وبعثات‭ ‬دبلوماسية‭. ‬وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المزة‭ ‬حافلتين‭ ‬صغيرتين‭ ‬لنقل‭ ‬الركاب‭ ‬متفحمتين‭ ‬بالكامل‭.‬

وتضررت‭ ‬واجهة‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬طبقات،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬احتراق‭ ‬حوالي‭ ‬عشر‭ ‬سيارات‭ ‬كانت‭ ‬متوقفة‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬محمّد‭ (‬57‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬قاطني‭ ‬المبنى‭ ‬المتضرّر،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬سمعنا‭ ‬صوت‭ ‬انفجار‭ ‬قوي‭ ‬دفعني‭ ‬من‭ ‬سريري‭ ‬الى‭ ‬الأرض،‭ ‬وبعد‭ ‬ثوان‭ ‬سمعنا‭ ‬أصوات‭ ‬صراخ‭ ‬وبكاء‭ ‬وشاهدنا‭ ‬من‭ ‬شرفة‭ ‬المنزل‭ ‬النيران‭ ‬تشتعل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬وجدنا‭ ‬سيدة‭ ‬ميتة‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأول‭ ‬بينما‭ ‬ابنها‭ ‬يصرخ‭ ‬قربها،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬نستطع‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لها‮»‬‭.

‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬نددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الوحشي‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬والانتهاكات‭ ‬المتكررة‭ (...) ‬لسيادة‭ ‬سوريا‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وجدّدت‭ ‬‮«‬دعوتها‭ ‬للعالم‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذا‭ ‬التفلّت‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يشعل‭ ‬المنطقة‭ ‬برمتها‭ ‬ويهدد‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأهدافا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.

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وكثّفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الاخيرة‭ ‬وتيرة‭ ‬استهدافها‭ ‬لنقاط‭ ‬قرب‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان،‭ ‬والتي‭ ‬قطعها‭ ‬خلال‭ ‬الاسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثيفة‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬