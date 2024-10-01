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استشهاد 37 بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

10/1/2024 7:08:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬37‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬المواجهات‭. ‬

وأوضح‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬على‭ ‬منزلين‭ ‬في‭ ‬النصيرات،‭ ‬أحد‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الثمانية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ولم‭ ‬يعلق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الغارتين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وقال‭ ‬المسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬منفصلة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬عائلات‭ ‬فلسطينية‭ ‬نازحة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬التفاح‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الغارة‭ ‬استهدفت‭ ‬مسلحين‭ ‬تابعين‭ ‬لحماس‭ ‬يعملون‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬مدرسة‭ ‬الشجاعية‭. ‬

وقال‭ ‬المسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أسفرتا‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬وفي‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وذكروا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬خيمة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جديدة‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬خانيونس‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭. ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬متداولة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل،‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬التحقق‭ ‬منها،‭ ‬سيارة‭ ‬محترقة‭ ‬ومدمرة‭. ‬

وفي‭ ‬بيانات‭ ‬منفصلة‭ ‬قال‭ ‬الجناحان‭ ‬المسلحان‭ ‬لحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬أصغر‭ ‬حجما‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬هاجموا‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬بصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وقذائف‭ ‬مورتر‭ ‬وعبوات‭ ‬ناسفة‭. ‬

ويأتي‭ ‬تجدد‭ ‬تصاعد‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ذكرت‭ ‬فيه‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

‭ ‬وعبر‭ ‬بعض‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عن‭ ‬خوفهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تحول‭ ‬تركيز‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬يكمل‭ ‬عامه‭ ‬الأول‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬

وقال‭ ‬سمير‭ ‬محمد‭ (‬46‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ولديه‭ ‬خمسة‭ ‬أبناء‭: ‬‮«‬العالم‭ ‬عيونه‭ ‬اليوم‭ ‬اتجهت‭ ‬نحو‭ ‬لبنان‭ ‬والاحتلال‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬احنا‭ ‬خايفين‭ ‬أنه‭ ‬الحرب‭ ‬راح‭ ‬تمتد‭ ‬لأشهر‭ ‬جاية‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للمراسلة‭: ‬‮«‬ما‭ ‬في‭ ‬شي‭ ‬واضح‭ ‬حاليا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬استشرست‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬غزة‭ ‬واليمن‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والله‭ ‬أعلم‭ ‬وين‭ ‬بعد‭ ‬هيك‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدا‭ ‬برصاص‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬ومخيم‭ ‬بلاطة‭ ‬المجاور‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغها‭ ‬‮«‬باستشهاد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬شاهين‭ (‬33‭) ‬عاما‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الشاب‭ ‬ضياء‭ ‬دويكات‭ (‬25عاما‭) ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬بجروح‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬والفخذ‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬الشهيدين‭ ‬عضوان‭ ‬في‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلحة‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬وإنهما‭ ‬سقطا‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬ومخيم‭ ‬بلاطة‭. ‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‭ ‬أحدهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬فيه‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬المسعفين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬خلال‭ ‬محاولتهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المصابين‭ ‬داخل‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬مواطنين‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬المخيم‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬لويز‭ ‬ووتريدج‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مازالوا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإجلاء‭ ‬الطبي‭ ‬بعدما‭ ‬تسببت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

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