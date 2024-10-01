استشهاد 37 بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة - (رويترز): قال مسعفون إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 37 شخصا على الأقل في قطاع غزة أمس وسط تصاعد المواجهات.
وأوضح مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن 13 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في النصيرات، أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارتين حتى الآن.
وقال المسعفون إن غارة منفصلة على مدرسة تؤوي عائلات فلسطينية نازحة في حي التفاح بمدينة غزة أسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارة استهدفت مسلحين تابعين لحماس يعملون من مركز قيادة في مجمع كان في السابق مدرسة الشجاعية.
وقال المسعفون إن غارتين إسرائيليتين منفصلتين في وقت لاحق من أمس أسفرتا عن استشهاد خمسة فلسطينيين في رفح بجنوب القطاع وفي حي الزيتون بمدينة غزة.
وذكروا أن ستة فلسطينيين استشهدوا في خان يونس جنوب القطاع في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين.
وأضافوا أن ستة فلسطينيين آخرين استشهدوا في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت سيارة في غرب خانيونس بعد ساعات قليلة. وأظهرت مقاطع متداولة على وسائل التواصل، لم يتسن لرويترز التحقق منها، سيارة محترقة ومدمرة.
وفي بيانات منفصلة قال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد إضافة إلى مجموعات مسلحة أخرى أصغر حجما إن مقاتليها هاجموا قوات الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر وعبوات ناسفة.
ويأتي تجدد تصاعد المواجهات في غزة في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير عن بدء إسرائيل عملية برية في لبنان.
وعبر بعض الفلسطينيين عن خوفهم من أن يؤدي تحول تركيز إسرائيل على لبنان إلى إطالة أمد الصراع في غزة، الذي يكمل عامه الأول الأسبوع المقبل.
وقال سمير محمد (46 عاما) وهو من سكان مدينة غزة ولديه خمسة أبناء: «العالم عيونه اليوم اتجهت نحو لبنان والاحتلال مستمر في عمليات القتل في غزة، احنا خايفين أنه الحرب راح تمتد لأشهر جاية على الأقل».
وقال لرويترز عبر تطبيق للمراسلة: «ما في شي واضح حاليا وإسرائيل استشرست في كل مكان، غزة واليمن ولبنان وسوريا والله أعلم وين بعد هيك».
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس إن فلسطينيين استشهدا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور. وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغها «باستشهاد عبدالحكيم شاهين (33) عاما برصاص الاحتلال في البلدة القديمة». وأعلنت الوزارة في بيان آخر «استشهاد الشاب ضياء دويكات (25عاما) متأثرا بإصابته بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والفخذ في مخيم بلاطة».
وقالت حركة الجهاد في بيان لها إن الشهيدين عضوان في الجماعة المسلحة التابعة لها، وإنهما سقطا خلال اشتباكات في البلدة القديمة في نابلس ومخيم بلاطة.
وذكر الجيش الاسرائيلي أن أربعة جنود أصيبوا في موقع الاشتباكات في مخيم بلاطة أحدهم في حالة خطرة.
وأظهرت لقطات مصورة اقتحام قوات من جيش الاحتلال في أزقة مخيم بلاطة عددا من المنازل فيه.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ستة من المسعفين أصيبوا بالرصاص الحي خلال محاولتهم الوصول إلى المصابين داخل مخيم بلاطة.
وأضاف في بيان أن ستة مواطنين أصيبوا في المخيم.
إلى ذلك قالت لويز ووتريدج المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إفادة صحفية في جنيف أمس إن أكثر من 10 آلاف شخص في قطاع غزة مازالوا بحاجة إلى الإجلاء الطبي بعدما تسببت الحرب في مقتل أكثر من 41 ألف شخص.
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