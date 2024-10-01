إيران تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل وتحذرها من الرد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬جرت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الحقوق‭ ‬القانونية‭ ‬للدولة‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وبمساندة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭.‬

وحذر‭ ‬البيان‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستواجه‭ ‬‮«‬هجمات‭ ‬قاسية‭ ‬ومدمرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬جاءت‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬أمام‭ ‬انتهاك‭ ‬سيادة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬باغتيال‭ ‬هنية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬المشروع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وفقًا‭ ‬لميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتضمن‭ ‬البيان‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬لنوعية‭ ‬الصواريخ‭ ‬المستخدمة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬الهجوم‭ ‬لاحقاً‭. ‬واتهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬خصوصاً‭ ‬اغتيال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬ونيلفروشان‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬صاروخية‭ ‬تابعة‭ ‬للحرس‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬تبريز‭ ‬وكرمان‭ ‬وأصفهان‭ ‬وشيراز‭ ‬وأراك‭ ‬ورباط‭ ‬كريم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬طهران‭.‬

وأشارت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬400‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬30‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تبريز‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬

وقبل‭ ‬الهجوم‭ ‬ببضع‭ ‬ساعات،‭ ‬قال‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬بلادهم‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬أمريكياً‭ ‬بشأن‭ ‬شن‭ ‬إيران،‭ ‬هجوماً‭ ‬سيشمل‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬تُطلق‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتأهب‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬هجوم‭ ‬إيراني‭ ‬وشيك‭ ‬بالصواريخ‭ ‬الباليستية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دلائل‭ ‬بشأن‭ ‬التحرك‭ ‬الإيراني‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول،‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬بسبب‭ ‬حساسية‭ ‬الموضوع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ندعم‭ ‬بنشاط‭ ‬التحضيرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الهجوم‭ ‬العسكري‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬إيران‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬اعتراض‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬إيران،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬الأضرار‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دانيال‭ ‬هاغاري‭ ‬‮«‬نفذنا‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الاعتراض‭. ‬وقعت‭ ‬بعض‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأردني‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬اعترضت‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيرات‭ ‬دخلت‭ ‬مجال‭ ‬الأردن‭.‬

وأمر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬بمساعدة‭ ‬الدفاعات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬وإسقاط‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إنّ‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬يتابعان‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬

وشنَّت‭ ‬إيران‭ ‬هجوماً‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيرات‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬قصف‭ ‬قنصليتها‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭. ‬وردَّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بضربة‭ ‬محدودة‭ ‬استهدفت‭ ‬رادار‭ ‬مطار‭ ‬عسكري‭ ‬قرب‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬حساسة‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭.‬

وندد‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬بتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بتصعيد‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أطلقت‭ ‬إيران‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ثأرا‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬هذا‭. ‬نحتاج‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ويعتبر‭ ‬الوضع‭ ‬خطيرا‭ ‬للغاية‭. ‬