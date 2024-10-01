خادم الحرمين الشريفين يشكر الملك ويشيد بعمق العلاقات الأخوية بين المملكتين

وأعرب‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬جلالته‭ ‬النبيلة‭ ‬ودعواته‭ ‬الصادقة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بعمق‭ ‬ومتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬ويلبي‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬المشتركة،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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