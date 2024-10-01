خادم الحرمين الشريفين يشكر الملك ويشيد بعمق العلاقات الأخوية بين المملكتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته النبيلة ودعواته الصادقة، مشيدًا في هذه المناسبة بعمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص المملكة العربية السعودية على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم ويلبي مصالح البلدين الشقيقين المشتركة، سائلا الله تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
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