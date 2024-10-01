إيران تبدأ هجوما صاروخيا على الاحتلال...تعليق حركة الطيران في الأردن

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران بدأت هجوما صاروخيا على إسرائيل، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء الأراضي المحتلة.
في وقت سابق، طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من السكان البقاء في الملاجئ تحسبا لهجوم قادم من إيران، وبعد دقائق قليلة أعلن الاحتلال بدء الهجوم.
من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم يراقبون التحركات الإيرانية بشكل دقيق.
ونشر أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للصواريخ في سماء المملكة، وبعضها يتعرض للمضادات الأردنية.
وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في تصريح صحفي اليوم إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.
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