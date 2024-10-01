هيئة الطيران المدني تعلن تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا ) - أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات ؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة .
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في تصريح صحفي اليوم إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة ، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما .
ولفت إلى أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها .
وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر .
وأفاد أن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها ، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران .
--(بترا )
ع ط
01/10/2024 20:09:54
MENAFN01102024000117011021ID1108736491
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