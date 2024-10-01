هيئة الطيران المدني تعلن تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا ) - أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات ؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة .

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في اليوم إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة ، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما .

ولفت إلى أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها .

وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر .

وأفاد أن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها ، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران .

--(بترا )

ع ط

01/10/2024 20:09:54