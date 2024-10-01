تركيا تعلن وضع خطط لإجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
انقرة - 1 - 10 (كونا) -- أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء وضع خطط لإجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من لبنان في حال تفاقم الوضع الأمني على خلفية استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "هناك احتمال أن يتفاقم الوضع الأمني في لبنان أكثر وفي هذا السياق تم وضع خطط خاصة بمواطنينا في لبنان بالتنسيق مع مؤسساتنا المعنية وإعداد الخطط اللازمة لإجلائهم بحرا أو جوا".
وأشارت إلى إنشاء "مركز التنسيق والدعم التابع للوزارة" للقيام بهذه العملية موضحة أن "وفدا مكونا من مسؤولي الوزارة والمديرية العامة للأمن ومديرية إدارة الهجرة يواصل عمله الميداني اذ يتم جمع طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل لإدراجهم في عملية الإخلاء المحتملة".
ودعت الوزارة المواطنين الأتراك إلى متابعة بيانات الوزارة والسفارة في بيروت بشأن قرار الإجلاء المحتمل.
كما ذكر البيان أنه تم تحديد المبادئ المتعلقة بإجلاء رعايا الدول الأخرى عبر تركيا مشيرا إلى استمرار الاستعدادات اللازمة مع ما يقرب من 20 دولة حتى الآن طلبت الدعم من تركيا. (النهاية)
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