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تركيا تعلن وضع خطط لإجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من لبنان

10/1/2024 2:59:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) انقرة - 1 - 10 (كونا) -- أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء وضع خطط لإجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من لبنان في حال تفاقم الوضع الأمني على خلفية استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "هناك احتمال أن يتفاقم الوضع الأمني في لبنان أكثر وفي هذا السياق تم وضع خطط خاصة بمواطنينا في لبنان بالتنسيق مع مؤسساتنا المعنية وإعداد الخطط اللازمة لإجلائهم بحرا أو جوا".
وأشارت إلى إنشاء "مركز التنسيق والدعم التابع للوزارة" للقيام بهذه العملية موضحة أن "وفدا مكونا من مسؤولي الوزارة والمديرية العامة للأمن ومديرية إدارة الهجرة يواصل عمله الميداني اذ يتم جمع طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل لإدراجهم في عملية الإخلاء المحتملة".
ودعت الوزارة المواطنين الأتراك إلى متابعة بيانات الوزارة والسفارة في بيروت بشأن قرار الإجلاء المحتمل.
كما ذكر البيان أنه تم تحديد المبادئ المتعلقة بإجلاء رعايا الدول الأخرى عبر تركيا مشيرا إلى استمرار الاستعدادات اللازمة مع ما يقرب من 20 دولة حتى الآن طلبت الدعم من تركيا. (النهاية)

أ ع س / م ع ح ع




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