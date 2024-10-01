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وزير الأشغال والنقل اللبناني: إغلاق المجال الجوي أمام الطيران لساعتين

10/1/2024 2:59:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية اليوم الثلاثاء إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لساعتين.
وقال المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان "نظرا إلى التطورات الإقليمية سيتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات".
جاء ذلك القرار تزامنا مع إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق هجوم صاروخي على الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




MENAFN01102024000071011013ID1108736270

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