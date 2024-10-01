وزير الأشغال والنقل اللبناني: إغلاق المجال الجوي أمام الطيران لساعتين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 1 - 10 (كونا) -- أعلن وزير
الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية اليوم الثلاثاء إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لساعتين.
وقال المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان "نظرا إلى التطورات الإقليمية سيتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات".
جاء ذلك القرار تزامنا مع إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق هجوم صاروخي على الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
أ ي ب / م م ج
MENAFN01102024000071011013ID1108736270
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