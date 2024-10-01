الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يبحث غدا بالدوحة اخر التطورات بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 1 - 10 (كونا) -- أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن المجلس الوزاري سيبحث في اجتماعه الاستثنائي غدا التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح البديوي في بيان أن الاجتماع الاستثنائي ال45 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون سيعقد غدا الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وأكد أن دول مجلس التعاون تتابع عن كثب التطورات الخطيرة في المنطقة وتسعى دائما لبذل الجهود لخفض التصعيد بما يحقق ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية) خ ن ش / ح م ف
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