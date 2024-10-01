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الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يبحث غدا بالدوحة اخر التطورات بالمنطقة

10/1/2024 2:59:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 10 (كونا) -- أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن المجلس الوزاري سيبحث في اجتماعه الاستثنائي غدا التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح البديوي في بيان أن الاجتماع الاستثنائي ال45 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون سيعقد غدا الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وأكد أن دول مجلس التعاون تتابع عن كثب التطورات الخطيرة في المنطقة وتسعى دائما لبذل الجهود لخفض التصعيد بما يحقق ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية) خ ن ش / ح م ف

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