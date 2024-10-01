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فيفا يمنع إيتو من حضور مباريات الكاميرون

10/1/2024 2:56:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراً بمنع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من حضور أي مباريات دولية لمدة ستة أشهر، بعد انتهاكه لمادتين من قانون الانضباط.

وصدر الإيقاف بسبب ما بدر من إيتو عقب مباراة دور الـ16 لكأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً بين الكاميرون والبرازيل في 11 سبتمبر والتي فاز بها المنتخب البرازيلي 3-1 بعد الوقت الإضافي.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد تم انتهاك مواد تتعلق بالسلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف وسوء سلوك اللاعبين والمسؤولين في المباراة التي أقيمت في بوغوتا بكولومبيا والتي حضرها إيتو.

وسيتم منع إيتو البالغ من العمر 43 عاما من حضور جميع مباريات كرة القدم التي تضم منتخبات الرجال والنساء من الكاميرون لجميع الفئات السنية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن العقوبة ستدخل حيز التنفيذ على الفور وإن إيتو، الذي يمكنه الاستئناف على القرار، قد تم إخطاره.

ولا تعد هذه العقوبة الأولى على إيتو، إذ سبق وتم تغريمه 200 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في يوليو بسبب اتهامات بالتلاعب بمباريات كرة القدم وانتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة.

ووجدت لجنة تأديبية أن أفضل لاعب كرة قدم إفريقي أربع مرات "انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة والروح الرياضية" للاتحاد الإفريقي من خلال توقيع عقد ليكون سفيراً لشركة مراهنات.

وفي العام الماضي، دعت مجموعة تمثل الأندية الهواة في الكاميرون، إيتو للاستقالة مستشهدة بـ "مخالفات جسيمة" في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بينما وصف أحد زملائه السابقين في المنتخب إيتو بأنه "ديكتاتور" بسبب الطريقة التي قاد بها الاتحاد.

كما دخل لاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق في نزاع طويل مع وزارة الرياضة في البلاد بشأن تعيين مارك برايس مدرباً للمنتخب في وقت سابق من هذا العام قبل أن يقبل في النهاية بتعيين المدرب البلجيكي.

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