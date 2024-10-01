حقائق لا تعرفها عن النوبة

MENAFN - Alghad Newspaper)وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ أنواع النوبات، والأسباب الأخرى لها غير الصرع، إضافة إلى بيان إجراءات واختبارات عملية التشخيص، وأنواع العلاجات المقترحة للنوبة إذا استمرت.النوبات ليست جميعها متشابهة. يمكن أن تكون النوبة حدثًا واحدًا ناجماً عن سبب حاد، مثل الأدوية. عندما يعاني الشخص من نوبات متكررة، يُعرف ذلك بالصرع.من المهم أن يحصل الطبيب على تشخيص دقيق للنوبات من أجل تطبيق العلاج الأكثر ملاءمة. النوبات ذات البداية البؤرية والعامة عادة ما تكون لها أسباب مختلفة، وتشخيص أنواع النوبات بدقة غالباً ما يساعد في تحديد سبب النوبات.سواء تمكن الطبيب من تحديد سبب النوبات لدى الفرد أم لا، فإن العلاج سيشمل على الأرجح الأدوية. قد تتحسن النوبات التي يصعب السيطرة عليها مع تحفيز الأعصاب أو العلاج الغذائي. المرضى الذين تكون نوباتهم ناتجة عن ندبة بؤرية أو آفات أخرى في الدماغ قد يكونون مرشحين جيدين لجراحة الصرع.أنواع النوبات:تُسمى النوبات البؤرية أيضًا بالنوبات الجزئية لأنها تبدأ في منطقة واحدة من الدماغ. يمكن أن تحدث بسبب أي نوع من الإصابة البؤرية التي تترك ندبات متشابكة. يمكن للسجل الطبي أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) تحديد سبب (مثل الصدمة، السكتة الدماغية أو التهاب السحايا) في حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من النوبات البؤرية. تعتبر الندبات التطورية، التي تحدث كجزء من نمو الدماغ خلال المرحلة الجنينية والمراحل المبكرة من الحياة، أسبابًا شائعة للنوبات البؤرية لدى الأطفال.



يمكن أن تبدأ النوبات البؤرية في جزء من الدماغ وتنتشر إلى مناطق أخرى، مما يسبب أعراضًا خفيفة أو شديدة، اعتمادًا على مدى انتشارها في الدماغ.



في البداية، قد يلاحظ الشخص أعراضًا بسيطة، وهو ما يُعرف بالهالة (Aura) . قد يشعر الشخص بمشاعر متغيرة أو إحساس بأن شيئًا ما على وشك الحدوث (تنبؤ).

بعض الأشخاص الذين يعانون من الهالة يصفون شعورًا بالتوعك في المعدة.



عندما تنتشر النوبة في الدماغ، تظهر أعراض أخرى. إذا شملت النشاطات الكهربائية غير الطبيعية مساحة كبيرة من الدماغ، قد يشعر الشخص بالارتباك أو الذهول، أو يعاني من اهتزاز بسيط، تصلب العضلات، أو حركات عشوائية مثل العبث بالأشياء أو مضغ. تُسمى النوبات البؤرية التي تسبب تغييرًا في الوعي بالنوبات البؤرية غير الواعية أو النوبات الجزئية المعقدة.



يمكن أن يبقى النشاط الكهربائي للنوبة في منطقة حسية أو حركية واحدة من الدماغ، مما يؤدي إلى نوبة بؤرية واعية (تُعرف أيضًا بالنوبة الجزئية البسيطة). يكون الشخص على دراية بما يحدث، وقد يلاحظ إحساسات وحركات غير عادية.



يمكن أن تتطور النوبات البؤرية إلى أحداث كبيرة تنتشر إلى الدماغ بالكامل وتسبب نوبات التوتر الارتجاجي (Tonic-Clonic Seizures) . معرفة هذه النوبات مهمٌ للعلاج والوقاية منها لأنها قد تسبب مشاكل في التنفس وإصابات.



- نوبات البداية العامة (Generalized seizures):

النوبات ذات البداية المعممة هي اندفاعات من التفريغ العصبي غير الطبيعي في جميع أنحاء قشرة الدماغ تقريبًا في نفس الوقت. السبب الأكثر شيوعًا هو خلل في توازن (المثبطات والمنشِطات) للنشاط الكهربائي في الدماغ.



قد يكون للنوبات العامة مكون جيني، ولكن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص الذين يعانون من النوبات العامة لديهم أفراد عائلة يعانون من نفس الحالة. هناك زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالنوبات العامة لدى الأطفال أو أفراد العائلة الآخرين لشخص مصاب بالنوبات العامة، ولكن شدة النوبات يمكن أن تختلف من شخص لآخر.



يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أو شرب كميات كبيرة من الكحول إلى زيادة الاستجابة وزيادة خطر النوبات ذات البداية العامة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم ميل جيني لحدوثها.



أنواع النوبات ذات البداية العامة:

- النوبات الغيابية (Petit Mal Seizures): صرع الغياب الطفولي يظهر على شكل فترات قصيرة من التحديق لدى الأطفال، عادة ما تبدأ بين سن الرابعة والسادسة.

عادةً ما يتجاوز الأطفال هذه النوبات. يبدأ صرع الغياب اليفعي في وقت لاحق قليلاً ويمكن أن يستمر في مرحلة البلوغ؛ قد يتطور الأشخاص الذين يعانون من هذه النوبات إلى نوبات التوتر الارتجاجي إضافة إلى نوبات الغياب في مرحلة البلوغ.



- النوبات الارتجاجية: تتألف النوبات الارتجاجية من اهتزازات مفاجئة للجسم أو الأطراف التي يمكن أن تشمل الذراعين، الرأس والرقبة. تحدث التشنجات على جانبي الجسم في مناطق معينة، خاصة في الصباح. عندما تتطور هذه النوبات في فترة المراهقة، تكون جزءًا من متلازمة تسمى صرع الارتجاج اليفعي. يمكن أن يعاني الأشخاص أيضًا من نوبات الارتجاج كجزء من حالات أخرى مرتبطة بالصرع.



- نوبات التوتر والتوتر الارتخائي (Drop Attacks): بعض الأشخاص، وعادةً من يعانون من إصابات دماغية متعددة وإعاقات ذهنية، يصابون بنوبات التوتر التي تتألف من تصلب مفاجئ في الذراعين والجسم، مما قد يسبب السقوط والإصابات. كثير من الأشخاص الذين يعانون من نوبات التوتر لديهم متلازمة تسمى متلازمة لينوكس غاستو (Lennox Gastaut syndrome) قد تتضمن هذه الحالة إعاقة ذهنية وأنواع متعددة من النوبات بما في ذلك نوبات التوتر. قد يكون لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة لينوكس غاستو نمط تخطيط دماغي مميز يُعرف بالموجة الشوكية البطيئة.



قد يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطرابات دماغية منتشرة أيضًا من نوبات التوتر الارتخائي، التي تتميز بفقدان مفاجئ لتوتر الجسم مما يؤدي إلى الانهيار، غالبًا مع الإصابات. يُسمى تسلسل نوبة التوتر القصيرة تليها نوبة التوتر الارتخائي بالنوبة التوترية-التوترية الارتخائية. تُدار نوبات التوتر والتوتر الارتخائي غالبًا بأدوية معينة وأحيانًا بتحفيز الأعصاب والعلاج الغذائي.



- نوبات التوتر، الارتجاج والنوبات التوترية الارتجاجية، سابقًا تُعرف بـ(Grand Mal): يمكن أن تتطور نوبات التوتر الارتجاجية من أي نوع من النوبات البؤرية أو العامة. على سبيل المثال، يمكن أن تنتشر نوبة بؤرية إلى جانبي الدماغ وتسبب نوبات التوتر الارتجاجية. يمكن أن تصبح مجموعة من النوبات الارتجاجية مستمرة وتتطور إلى نوبة توترية ارتجاجية. يمكن أن تحدث نوبات التوتر الارتجاجية ذات البداية العامة بمفردها أو كجزء من متلازمة أخرى مثل صرع الارتجاج اليفعي (JME) أو صرع الغياب اليفعي خلال مرحلة البلوغ.



الصرع ليس السبب الوحيد للنوبات. يمكن أن تحدث النوبة أيضًا بسبب:

- الحمى الشديدة، وغالبًا ما تكون نتيجة لعدوى مثل التهاب السحايا.

- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- انخفاض نسبة الصوديوم في الدم (نقص صوديوم الدم)، والذي يمكن أن يحدث بسبب تناول مدرات البول (حبوب الماء).

- تناول أدوية معينة مثل بعض مسكنات الألم، مضادات الاكتئاب، أو الأدوية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.

- نزيف في الدماغ بسبب إصابة في الرأس

- السكتة الدماغية..

- ورم في الدماغ.

- الأمفيتامينات أو الكوكايين.

- تعاطي الكحول، خاصة أثناء فترات الانسحاب أو التسمم الشديد.



تشخيص النوبات:

سيطلب طبيبك تفاصيل عن نوبتك وسيقوم بإجراء فحص عصبي. سيتضمن هذا طرح أسئلة حول حالتك النفسية واختبار مهاراتك الحركية ووظائفك العقلية. قد يقوم الطبيب بطلب واحد أو أكثر من الاختبارات التالية:

- اختبارات الدم أو البزل القطني للبحث عن العدوى.

- مخطط كهربية الدماغ (EEG) حيث يقوم فني بتركيب أقطاب كهربائية على فروة رأسك لمراقبة النشاط الكهربائي داخل الدماغ.

- اختبار تصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) ، التصوير المقطعي (CT)، أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) للبحث عن أي مشاكل في الدماغ.

- التصوير المقطعي المحوسب بانبعاث الفوتون الأحادي (SPECT) ، حيث يتم حقن كمية صغيرة من المادة المشعة في الوريد لمعرفة كيفية تدفق الدم عبر الدماغ أثناء النوبة.

- إذا كانت نوباتك تحدث بشكل متكرر، قد يقترح طبيبك إجراء اختبار أكثر تعقيدًا يتضمن إدخال أقطاب كهربائية في الدماغ عبر ثقوب صغيرة في الجمجمة.



علاج النوبات:

من الممكن أن تحدث نوبة واحدة فقط دون الحاجة إلى علاج، ولكن إذا استمرت نوباتك، قد يقترح طبيبك عدة طرق لعلاجها، بما في ذلك:



- الأدوية: قد تسبب أدوية مضادة للنوبات بعض الآثار الجانبية الخطيرة، لذا سيتم مناقشة جميع الخيارات المتاحة مع الطبيب. قد تحتاج إلى تجربة عدة أدوية قبل أن تجد الدواء الأكثر فعالية والأقل احتمالية في التسبب بآثار جانبية.



- الجراحة: إذا كانت نوباتك دائمًا تبدأ من نفس المكان في الدماغ، فقد يكون من الممكن لجراح الأعصاب إزالة هذا الجزء من الدماغ لوقف النوبات.