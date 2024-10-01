الملك يزور عجلون ويؤكد أهمية الاستثمار بالفرص الواعدة في السياحة والزراعة



وأعرب جلالته لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة عجلون، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن اعتزازه بوجوده في عجلون العزيزة، ولقائه بأهلها في قلعتها التاريخية.



وبين جلالة الملك أهمية مشروع التلفريك في زيادة عدد الزوار لمحافظة عجلون، والذي يجب أن يكون نموذجا للمشاريع المستقبلية.



ودعا جلالته إلى الاستمرار في تنفيذ المخطط الشمولي لعجلون وتطوير البنية التحتية لجذب المستثمرين وتطوير المنتج السياحي لتوفير فرص العمل.



ووجه جلالة الملك الحكومة لدراسة إقامة طريق جديد لتسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق السياحية.



من جهته، أكد محافظ عجلون نايف الهدايات اعتزاز أبناء وبنات المحافظة بالإنجازات التي تحققت خلال 25 عاما الماضية على مستوى المحافظة والأردن، مهنئا جلالة الملك باليوبيل الفضي.



واستعرض الهدايات أبرز المشاريع التي أسهمت في تعزيز التنمية بعجلون في قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، والسياحة، والرعاية الاجتماعية، والمشاريع الإنتاجية.



ولدى وصول جلالة الملك إلى ساحة قلعة عجلون، ألقت الشاعرة رزان العبد الغني أبياتا شعرية، وقدمت فرقتا كفرنجة للفنون الشعبية والمسرحية، ومركز شابات عجلون فقرة فنية ترحيبا بجلالته.



وقبيل اللقاء، افتتح جلالة الملك مركز عجلون الثقافي، الذي يهدف إلى توفير مساحات للإبداع والنشاط الثقافي وتدريب المجتمع المحلي في مجالات الفن التشكيلي كالرسم والنحت والخط العربي وأعمال الخزف والموسيقى.



واستمع جلالته إلى شرح قدمه وزير الثقافة مصطفى الرواشدة حول جدارية (عجلون عبر رحلة العصور–سردية المكان والإنسان)، الممتدة على مدخل المركز، والتي تسلط الضوء على البعد التاريخي والأثري لعجلون، وتركز على أبرز التحولات منذ تأسيس الدولة، والإنجازات منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.



وجال جلالة الملك في المركز الذي يتكون من مسرح ومكتبة وقاعات تدريبية متعددة موزعة على ثلاثة طوابق، واستمع إلى إيجاز من مدير مديرية ثقافة عجلون سامر فريحات عن خطط المركز ومرافقه، إذ يعمل حاليا على تدريب نحو 300 طالب وطالبة، مع خطط للتوسع في التدريب لشمول 1000 من الطلبة خلال 5 سنوات.



كما زار جلالة الملك مكتب مؤسسة ولي العهد في عجلون، واستمع إلى إيجاز من منسق المؤسسة لإقليم الشمال محمد الحناوي عن المكتب، الذي يوفر فرص التدريب للشباب على مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي، والمهارات التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة واللغة الإنجليزية والحاسوب، ويعقد جلسات توعوية عن المشاركة الاجتماعية والسياسية.



وأنعم جلالته بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة عجلون، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:



الشيخ مازن علي المومني.

الدكتور محمد علي أبو عبيلة.

حسين علي الغرايبة.

الأستاذ الدكتور مهند أحمد القضاة.

المهندس فراس غالب مقطش.

أحمد عبدالقادر الربابعة.

فاديه مازن خرفان، وتسلمتها والدتها إيمان خرفان.

مشروع التلفريك، وتسلمها مدير منطقة عجلون التنموية/ الصوان المهندس طارق المعايطة.

محمية غابات عجلون الطبيعية، وتسلمها مديرها بشير العياصرة.

جامعة عجلون الوطنية، وتسلمها رئيس هيئة المديرين زياد خليفة.

كنيسة سيدة الجبل/ عنجرة، وتسلمها الأب خير يسا.

لينه وليد الطيبة.

مطعم الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة – محمية غابات عجلون، وتسلمها مديره ليث الصمادي.

شركة مطاحن أبو نصير، وتسلمها مالكها كمال الزغول.

مصنع درة عمون للمنتجات الغذائية، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة المهندس موفق المومني.

جمعية متحف راسون للتراث الشعبي، وتسلمها رئيسها محمد الشرع.

عيسى محمود دويكات.

سامر سمير فريحات.

نبيهة فرح السمردلي.

جمعية عنجرة الخيرية، وتسلمها رئيسها الدكتور عارف الزغول.

جمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحلي، وتسلمتها رئيستها وصال فريحات.

جمعية سيدات عجلون، وتسلمتها رئيستها ناديه ربضي.

الدكتور مصطفى محمد القضاة.

صباح محمد بني سلمان.

فتحية موسى مقداد.



وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.