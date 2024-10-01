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الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان

10/1/2024 2:56:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات ثالثة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها.


وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات ومواد أساسية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.


ويأتي إرسال هذه المساعدات في أطار مساندة الأشقاء في لبنان، لدعمهم ومساندتهم بتجاوز الظروف الصعبة، لتعكس بذلك عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

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