الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان



وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات ومواد أساسية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.



ويأتي إرسال هذه المساعدات في أطار مساندة الأشقاء في لبنان، لدعمهم ومساندتهم بتجاوز الظروف الصعبة، لتعكس بذلك عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.