رئيس الوزراء الفرنسي بارنييه يخطط لزيادة الضرائب بقيمة تصل إلى 18 مليار يورو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه الكشف عن خططه لزيادة الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة بما يتراوح بين 15 و18 مليار يورو (16.71 - 20.06 مليار دولار)، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" اليوم الثلاثاء.
وتواجه حكومة بارنييه ضغوطًا لسد فجوة في مالية ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من خلال إيجاد مليارات اليوروهات من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب لاستكمال ميزانية الدولة لعام 2025 وتقديمها للبرلمان بحلول منتصف أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أن خطط بارنييه تشمل زيادة قدرها 8 مليارات يورو من الضرائب على الشركات، بالإضافة إلى فرض ضريبة إضافية قدرها 3 مليارات يورو على شركات الطاقة وإعادة شراء الأسهم.
كما تتضمن الخطط رفع ضرائب الدخل على الأثرياء لتوفير 3 مليارات يورو أخرى، وزيادة ضرائب الكهرباء لجمع 3 مليارات يورو إضافية.
وتشير التقارير أيضًا إلى أن بارنييه يعتزم تأجيل تحقيق فرنسا لهدف عجز الميزانية المشترك لمنطقة اليورو البالغ 3% حتى عام 2029 بدلاً من 2027، نقلا عن رويتزر.
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