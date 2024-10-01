رئيس الوزراء الفرنسي بارنييه يخطط لزيادة الضرائب بقيمة تصل إلى 18 مليار يورو



وتواجه حكومة بارنييه ضغوطًا لسد فجوة في مالية ثاني أكبر في منطقة اليورو، من خلال إيجاد مليارات اليوروهات من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب لاستكمال ميزانية الدولة لعام 2025 وتقديمها للبرلمان بحلول منتصف أكتوبر.



وذكرت الصحيفة أن خطط بارنييه تشمل زيادة قدرها 8 مليارات يورو من الضرائب على الشركات، بالإضافة إلى فرض ضريبة إضافية قدرها 3 مليارات يورو على شركات الطاقة وإعادة شراء الأسهم.

كما تتضمن الخطط رفع ضرائب الدخل على الأثرياء لتوفير 3 مليارات يورو أخرى، وزيادة ضرائب الكهرباء لجمع 3 مليارات يورو إضافية.



وتشير التقارير أيضًا إلى أن بارنييه يعتزم تأجيل تحقيق فرنسا لهدف عجز الميزانية المشترك لمنطقة اليورو البالغ 3% حتى عام 2029 بدلاً من 2027، نقلا عن رويتزر.



