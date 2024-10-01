مقتل 8 إسرائيليين وإصابات في إطلاق نار وسط تل أبيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت مدينة يافا مساء اليوم الثلاثاء حادثة إطلاق نار استهدفت موقعين، بما في ذلك محطة القطار الخفيف وكنيس بالقرب من تل أبيب، مما أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.
وأعلنت نجمة داوود الحمراء، خدمة الإسعاف الإسرائيلية، عن الحصيلة بينما أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن مقاومين فلسطينيين استشهدا في العملية، حيث تم "تحييد أحدهما".
ووفقًا لتقرير هيئة البث العام الإسرائيلية، فإن الحادث وقع في مواقع متعددة، بما في ذلك محطة القطارات في "شديروت يروشاليم" وكنيس في شارع غزة بتل أبيب.
--(بترا)
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