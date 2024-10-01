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مقتل 8 إسرائيليين وإصابات في إطلاق نار وسط تل أبيب

10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت مدينة يافا مساء اليوم الثلاثاء حادثة إطلاق نار استهدفت موقعين، بما في ذلك محطة القطار الخفيف وكنيس بالقرب من تل أبيب، مما أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.
وأعلنت نجمة داوود الحمراء، خدمة الإسعاف الإسرائيلية، عن الحصيلة بينما أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن مقاومين فلسطينيين استشهدا في العملية، حيث تم "تحييد أحدهما".
ووفقًا لتقرير هيئة البث العام الإسرائيلية، فإن الحادث وقع في مواقع متعددة، بما في ذلك محطة القطارات في "شديروت يروشاليم" وكنيس في شارع غزة بتل أبيب.
--(بترا)

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