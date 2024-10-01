Wednesday, 02 October 2024 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران: أي رد إسرائيلي سيواجه بهجمات أكثر تدميرا

10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف أماكن عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، وأنه استهدف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة، وأنه سيعلن عن تفاصيل العملية لاحقا.


واضاف أن العملية التي نفذت، تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.


وحذر الاحتلال الإسرائيلي أن أي رد عسكري على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مشيرا إلى أن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.


وقال الحرس الثوري الإيراني "إن هذه العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس."

MENAFN01102024000072011014ID1108736174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث