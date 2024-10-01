إيران: أي رد إسرائيلي سيواجه بهجمات أكثر تدميرا

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف أماكن عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، وأنه استهدف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة، وأنه سيعلن عن تفاصيل العملية لاحقا.



واضاف أن العملية التي نفذت، تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.



وحذر الاحتلال الإسرائيلي أن أي رد عسكري على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مشيرا إلى أن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.



وقال الحرس الثوري الإيراني "إن هذه العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس."