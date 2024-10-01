إيران: أي رد إسرائيلي سيواجه بهجمات أكثر تدميرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف أماكن عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، وأنه استهدف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة، وأنه سيعلن عن تفاصيل العملية لاحقا.
واضاف أن العملية التي نفذت، تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي أن أي رد عسكري على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مشيرا إلى أن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.
وقال الحرس الثوري الإيراني "إن هذه العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس."
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