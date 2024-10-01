إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة

إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
التاريخ
10/1/2024 2:55:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن أكثر من 80 صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها في الأراضي المحتلة.
وأضافت ان دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة.
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