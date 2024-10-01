الداخلية: نتابع سقوط شظايا لأجسام مختلفة نتج عنها إصابتان طفيفتان

الداخلية: نتابع سقوط شظايا لأجسام مختلفة نتج عنها إصابتان طفيفتان
التاريخ
10/1/2024 2:55:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتابع وزارة الداخلية سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة (العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك) نتج عنها إصابتان طفيفتان.
وتهيب وزارة الداخلية بالإخوة المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات وسيتم موافاتكم بالتفاصيل أولا بأول.
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