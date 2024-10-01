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الداخلية: نتابع سقوط شظايا لأجسام مختلفة نتج عنها إصابتان طفيفتان

10/1/2024 2:55:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتابع وزارة الداخلية سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة (العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك) نتج عنها إصابتان طفيفتان.


وتهيب وزارة الداخلية بالإخوة المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات وسيتم موافاتكم بالتفاصيل أولا بأول.

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