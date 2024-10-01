الدكتور مازن فقيه ضمن أفضل 100 شخصية قيادية في مجال الرعاية الصحية في فوربس الشرق الأوسط 2024

MENAFN - Al Watan) تم اختيارالدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، في المرتبة الثامنة ضمن أفضل 100 شخصية قيادية في مجال الرعاية الصحية في فوربس الشرق الأوسط 2024. ويهدف تصنيف فوربس الشرق الأوسط إلى التعريف بأكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال الرعاية الصحية والتي تقود مسيرة الابتكار وتحول الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.

جاء هذا الاختيار بالتزامن مع إدراج مجموعة فقيه للرعاية الصحية في السوق المالية السعودية (تداول) في 5 يونيو 2024، بما يعكس الحضور والعطاء والثقل الكبير لمجموعة فقيه خلال أربعة عقود باعتبارها من الروَّاد البارزين في مجال الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحت قيادة الدكتور مازن، قد حافظت على مكانتها بالاستفادة منالتطورات التكنولوجية الجديدة في المجال الطبي، وتبني أحدث التقنيات العالمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية متميزة، وتوفير التعليم الصحي، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأعلى درجات الجودة باتباع معايير عالمية تضمن من خلالها حصول المريض على تجربة رعاية صحية فريدة.

من جانبه أعرب الدكتور مازن فقيه عن سعادته بهذا الاختيار قائلًا: "يشرفني بشدة أن يتم تكريمي من قبل فوربس الشرق الأوسط". مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تفاني فريق فقيه للرعاية الصحية بأكمله في العمل الجاد.

وقال الدكتور مازن فقيه: "بينما نعمل على مواءمة إستراتيجية النمو لدينا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإننا ملتزمون بتعزيز مكانتنا الرائدة في السوق في جدة وتوسيع حضورنا إلى المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة والمدينة ونيوم".

مضيفًا أن نموذج الرعاية الصحية عالي الفعالية للمجموعة، والتزامها بالتميز الأكاديمي، وقدرتها على دمج التقنيات المتقدمة بنجاح في مرافقها الطبية، سيستمر في دفع تقدمها إلى الأمام بإذن الله.

وتعد مجموعة فقيه للرعاية الصحية اسمًا موثوقًا به في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 47 عامًا، ويمثل إدراجها مؤخرًا في السوق المالية السعودية (تداول) فصلًا جديدًا مهمًّا في رحلتها العامرة بالإنجازات، حيث تواصل المجموعة دورها القيادي في المجال الطبي بمرافق حديثة وحلول مبتكرة وثقافة أكاديمية والتزام بتقديم الرعاية الصحية ذات البعد الإنساني التي تركز على رضا المريض وتوفر له أفضل تجربة علاجية.

نبذة عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

أصبحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية الآن شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، مما يعكس التزامها بالشفافية ويمثل إنجازًا مهمًّا في مسيرة نموها.

مستشفى الدكتور سليمان فقيه، الذي تأسس في جدة عام 1978، يكمل حاليًا 47 عامًا من التميز والتطور.

وباعتباره مستشفى خاصًّا رائدًا في مجال الرعاية الصحية متعددة التخصصات ضمن الروّاد الأوائل في المملكة العربية السعودية، فإن المجموعة أنشئت على أساس الرعاية الأكاديمية.

وقد نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية في توسيع نطاقها بالوصول إلى الرياض ومكة والمدينة ونيوم، وقريبًا إلى المدينة المنورة بإذن الله، حيث تلتزم المجموعة بالحفاظ على تاريخها الغني بالتميز الطبي من خلال تقديم رعاية صحية عالمية المستوى ودمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ثقافة الشفاء.

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