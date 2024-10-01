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الذهب يعزز مكاسبه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط - جريدة البورصة

10/1/2024 2:46:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، وسط ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.95% أو 25.4 دولار عند 2684.8 دولار للأوقية، بعدما لامست 2694 دولارًا، ليرتفع المعدن الأصفر لأول مرة خلال 3 جلسات.

موضوعات متعلقة ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة فى أمريكا خلافًا للتوقعات التفاؤل يسيطر على المتعاملين بالبورصة خلال الربع الأخير ترامب يعود إلى قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في أمريكا

فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% إلى 101.15 نقطة.

وفي بيان أمني على موقعها الإلكتروني، وجهت السفارة الأمريكية الواقعة في القدس جميع موظفي الحكومة وأفراد عائلاتهم إلى البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر، ونوهت إلى الحاجة المستمرة لتوخي الحذر.

ووفقًا لما ذكرته“رويترز” عن مصادر، قال مسؤولون أمريكيون إن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي ضد إسرائيل، قد يكون بنفس حجم هجوم أبريل أو ربما أكبر، حين أطلقت مئات الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى صواريخ كروز باتجاه إسرائيل.

المصدر:

MENAFN01102024000202011048ID1108736087

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