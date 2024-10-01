الذهب يعزز مكاسبه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، وسط ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.95% أو 25.4 دولار عند 2684.8 دولار للأوقية، بعدما لامست 2694 دولارًا، ليرتفع المعدن الأصفر لأول مرة خلال 3 جلسات.
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فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% إلى 101.15 نقطة.
وفي بيان أمني على موقعها الإلكتروني، وجهت السفارة الأمريكية الواقعة في القدس جميع موظفي الحكومة وأفراد عائلاتهم إلى البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر، ونوهت إلى الحاجة المستمرة لتوخي الحذر.
ووفقًا لما ذكرته“رويترز” عن مصادر، قال مسؤولون أمريكيون إن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي ضد إسرائيل، قد يكون بنفس حجم هجوم أبريل أو ربما أكبر، حين أطلقت مئات الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى صواريخ كروز باتجاه إسرائيل.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108736087
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