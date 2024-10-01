بيت لحم: إطلاق الأسبوع الوطني الرابع والعشرين للطيور

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / أطلق مركز البيئي/ الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، تحت رعاية سيادة المطران د. سني إبراهيم عازر، وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة، فعاليات الأسبوع الوطني الـرابع والعشرين لمراقبة الطيور وتحجيلها في محطة طاليثا قومي ببيت جالا.

وشارك في الفعالية، رئيس الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة المطران سني إبراهيم عازر، ومدير مكتب سلطة جودة البيئة ببيت لحم، طالب حميد، وطاقم المديرية، والمدير التنفيذي للمركز سيمون عوض، ومديرو المدارس اللوثرية ومعلمون منها، بجوار العشرات من طلبة لوثرية ببيت ساحور، وطاليثا قومي، ودار الكلمة.

وشدّد المطران عازر، أن الطيور تقدم رسالة الحرية التي يتوق لها شعبنا منذ عقود، وتمنى أن ننعم في فلسطين والعالم بالحرية والسلام العادل، وأن يتوقف صوت القتل والدمار.

وبين أن "التعليم البيئي" ينفرد بامتلاك 6 محطات دائمة وموسمية لتحجيل الطيور ومراقبتها، تنتشر في بيت جالا وبيت ساحور وأريحا وطولكرم ومرج ابن عامر وفقوعة بمحافظة جنين، وهو ما أهله ليكون أول مركز في العالم العربي والمنطقة يهتم بدارسة دائمة للطيور، منذ نحو عقدين.

وأكد عازر أن الأسبوع صار مناسبة هامة للتوعية البيئية تتواصل منذ 12 عامًا، بالرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة..

بدوره، أشاد حميد بالتعاون بين المركز وسلطة جودة البيئة خلال 24 أسبوعًا، كما سعى في السنوات الأخيرة إلى تأهيل الطيور وإعادة إطلاقها.

واعتبر دراسة الطيور والتوعية بأهميتها ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع الحيوي، والحرص على بيئة تتعرض اليوم لشتى أنواع التدمير بفعل العدوان.

وأضاف حميد أن "جودة البيئة" تبذل جهودًا في حماية التنوع الحيوي، بصفتها المظلة الرسمية للعمل البيئي، ولعملها في المجال القوانين والتشريعات والخطط الوطنية.

من جهته، بيّن عوض أن الأسبوع الحالي يأتي عقب إصدار قائمة مُحدثة حول طيور دولة فلسطين، الربيع الفائت، سجل المركز خلالها 393 نوعاً من الطيور في المحافظات الشمالية (الضفة بما فيها القدس المحتلة) والجنوبية (غزة)، بعد توثيق أنواع جديدة تنتمي إلى (25) رتبة، و(71) عائلة، و(203) أجناس، وجاءت بعد دراسات استمرت 24 عامًا، والتزمت بالتصنيفات العالمية الجديدة وتحديثاتها.



فيما استعرض الباحث في المركز، ميشيل فرهود، معطيات حول طيور فلسطين التي تنتمي إلى 6 مجموعات رئيسة، وأشار أمام حشد من الحضور والطلبة إلى أن دخلة بيضاء الزور في محطة أريحا لمراقبة الطيور وتحجيلها التابعة للمركز عام 2000، وبعد 28 يومًا تم الإمساك به في بولندا.

ووفق "التعليم البيئي"، سيشمل لأسبوع جولات لمراقبة الطيور، واستقبال وفود وطلبة في محطة التحجيل الرئيسة، ونشر معطيات حول الطيور، ودعوات لحماية التنوع الحيوي ووقف الصيد الجائر، عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.