فوري تحقق مليار جنيه حجم عمليات شراء الآن والدفع لاحقًا

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- Al-Borsa News) حققت شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني في مصر، مليار جنيه تسهيلات قدمتها عبر خدمة“اشترِ الآن وادفع لاحقًا” منذ إطلاقها منذ عام، ما يعكس نجاح استراتيجية فوري في تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة وتوسيع نطاق خدماتها المالية.
وأرجعت الشركة فى بيان لها كبر حجم العمليات إلى استفادتها من قاعدة عملاء فوري الواسعة والتي تزيد عن 10 ملايين تحميل لتطبيق“ماي فوري” بمجرد إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة“ماي فوري” مسبقة الدفع، حيث ساهمت هذه العوامل في تعزيز انتشار خدمة“اشترِ الآن وادفع لاحقًا” وزيادة الوعي بها بين المستهلكين.
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وفي ذات السياق، أكد أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري على قدرة الشركة على الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية، مع تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات التي لم يتم الوصول إليها بقدر كافِ، ويحقق طموح فورى فى مجال الشمول المالي والتمويل المدمج في مصر.
ويعكس النمو الملحوظ في مجال التمويل الاستهلاكي إلى التزام فوري بتلبية احتياجات عملائها المتنوعة من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، وقدرتها على تنويع محفظة منتجاتها، إلى جانب تعزيز انتشارها، وهو ما يؤكد على دور فوري المحوري في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في مصر ويعزز حضورها بشكل ملحوظ في منظومة التمويل المدمج
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