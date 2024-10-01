فوري تحقق مليار جنيه حجم عمليات شراء الآن والدفع لاحقًا

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني في مصر، مليار جنيه تسهيلات قدمتها عبر خدمة“اشترِ الآن وادفع لاحقًا” منذ إطلاقها منذ عام، ما يعكس نجاح استراتيجية فوري في تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة وتوسيع نطاق خدماتها المالية.

وأرجعت الشركة فى بيان لها كبر حجم العمليات إلى استفادتها من قاعدة عملاء فوري الواسعة والتي تزيد عن 10 ملايين تحميل لتطبيق“ماي فوري” بمجرد إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة“ماي فوري” مسبقة الدفع، حيث ساهمت هذه العوامل في تعزيز انتشار خدمة“اشترِ الآن وادفع لاحقًا” وزيادة الوعي بها بين المستهلكين.

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وفي ذات السياق، أكد أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري على قدرة الشركة على الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية، مع تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات التي لم يتم الوصول إليها بقدر كافِ، ويحقق طموح فورى فى مجال الشمول المالي والتمويل المدمج في مصر.

ويعكس النمو الملحوظ في مجال التمويل الاستهلاكي إلى التزام فوري بتلبية احتياجات عملائها المتنوعة من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، وقدرتها على تنويع محفظة منتجاتها، إلى جانب تعزيز انتشارها، وهو ما يؤكد على دور فوري المحوري في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في مصر ويعزز حضورها بشكل ملحوظ في منظومة التمويل المدمج