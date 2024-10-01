القطري عفيف والأردني النعيمات ينافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا

MENAFN - Amman Net) أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023 قبل أقل من شهر من موعد الحفل.

وسيتوج أفضل نجوم آسيا، الذين يتصدرهم الفائزان بجائزتي أفضل في آسيا وأفضل لاعبة في آسيا، يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تقام النسخة الـ28 من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة "كيونغ هي" في كوريا الجنوبية.

ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مجموعة من النجوم المتألقين، وهم:



الأردني يزن النعيمات

الكوري الجنوبي سيول يونغ-وو القطري أكرم عفيف.

وساهم النعيمات، أحد اللاعبين الرئيسيين وراء حملة الأردن التي لا تنسى في كأس آسيا قطر 2023، عبر تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، لمساعدة منتخب بلاده في الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

وقاد المهاجم خط الهجوم بثقة وجاءت 3 من أهدافه في الأدوار الإقصائية (دور الـ16 وقبل النهائي، بالإضافة إلى هدف منتخب بلاده في النهائي).

كما ساعد النعيمات الأردن على تصدر مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث سجل 3 أهداف ليحافظ الأردن على مساره نحو الظهور الأول في المونديال.

من جهته قدم عفيف عروضا رائعة في كأس آسيا 2023، حيث احتفظ حامل اللقب المنتخب القطري بلقبه على أرضه بطريقة مميزة.

وأصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف.

كما واصل عفيف التألق مع نادي السد، ليقود الفريق إلى الفوز بلقب الدوري القطري الـ17 القياسي، بعدما سجل 26 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة، وهو يتطلع للفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2019.

أفضل لاعب في آسيا



يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن)

سيول يونغ-وو (أولسان/سرفينا زفيزدا، كوريا الجنوبية) أكرم عفيف (السد، قطر)

أفضل لاعبة في آسيا



كورتني فاين (سيدني/نورث كارولاينا كوريج، أستراليا)

كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز/برايتون هوف ألبيون، اليابان) كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد أنجلز، كوريا الجنوبية)

أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال)



مهدي تاريمي (بورتو/إنتر ميلان، إيران)

موسى التعمري (مونبيلييه، الأردن) سون هيونغ-مين (توتنهام هوتسبير، كوريا الجنوبية)



أفضل مدرب في آسيا (الرجال)



غراهام آرنولد (أستراليا)

جو أويوا (اليابان تحت 23 عاما) هوانغ سون-هونغ (منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 عاما)

أفضل لاعب شاب (الرجال)



جاكو نواتا (مدرسة كاميمورا جاكوين الثانوية، اليابان)

باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، كوريا الجنوبية) عباسبيك فايزولاييف (سيسكا موسكو، أوزبكستان)